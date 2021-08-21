Один из основателей Stand-up Сlub #1 о цензуре и аресте Идрака Мирзализаде: "Журналистики как таковой не осталось"

Контекст 29-летний Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности.

Владимир Бухаров удивлен, что Идраку был назначен арест. Он был уверен, что комик отделается штрафом, ведь ранее он не привлекался и является законопослушным гражданином: "В нашей системе всегда за первое правонарушение дают самую легкую степень".

Для него стало шоком то, что Идрака арестовали: "Я для себя пока не ответил на вопрос, зачем это нужно там кому-то наверху. Но я четко понимаю, что это какая-то спланированная акция с инфоповодами вокруг, где главным инфоповодом считается притеснение русских".

По его мнению, как будто бы есть "классная информационная повестка - притеснение русских", а с этим "следует бороться", и из-за этого "рейтинг повышается". Он заметил, что, к примеру, история с блогером Юрием Хованским "будто бы была отложена" - его ролик давно был в Сети, но вопрос подняли только сейчас. То же самое произошло и с Идраком. Этот его ролик уже полгода доступен на YouTube.

"Сейчас почему-то понадобились эти информационные поводы... Я думаю, что это связано с нашей глобальной повесткой закручивания каких-то гаек... На фоне Беларуси и Туркменистана у нас вообще свободная страна... За него бы не цеплялись, если бы это не было нужно", - указал Владимир.

Он подчеркнул, что у Идрака административное нарушение, но о нем рассказали по Второму каналу в новостях, хотя до этого там могли показывать лишь сюжеты про убийства и другие серьезные преступления.

"Они с журналистами давно разбираются... Вроде как и приструнили. Журналистики как таковой не осталось. Я думаю, что для нас, для комиков... Не знаю... Нежелательные элементы. Мы, может быть, у них как-то так числимся", - сказал Бухаров.

Как власти добьются того, чтобы комики говорили то, что им нужно, он не знает. Причиной того, что на комика было обращено столько ненависти, а следом и внимание властей, Бухаров назвал выпуск Владимира Соловьева, в котором тот взял старый ролик Мирзализаде и со всяческими оскорблениями все это озвучил.

"Естественно, набежали хранители скреп", - заметил он.

Напомним, в поддержку Идрака Мирзализаде выступили Илья Соболев, Александр Гудков, Александр Незлобин, Сергей Орлов, Михаил Шац, Алексей Щербаков и многие другие. Они выпустили пятиминутное видео "Шутка - не преступление" и подчеркнули, что представляют разные национальности - есть не только русские, но и евреи, армяне, якуты и другие. Артисты призвали освободить комика и заявили: "Идрак - не враг".