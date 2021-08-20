Фото ⟩ Афганская поп-звезда бежала из Кабула в грузовом самолете США

На родине ей бы грозила смерть из-за ее поддержки афганских женщин. Она неоднократно выступала с критикой "Талибана". Саид не раз угрожали убить и преследовали.

Известно, что она вылетела из страны в грузовом самолете США, который одновременно вывез 640 человек.

"В одном из недавних интервью я сказала, что буду "последним солдатом, покинувшим Родину"… Что интересно, именно это и произошло. Я надеюсь и молюсь, чтобы в результате недавних изменений по крайней мере мои прекрасные люди смогли начать жить мирной жизнью, не опасаясь террористов-смертников и взрывов. Мое сердце, мои молитвы и мои мысли всегда будут с вами!" - написала артистка под снимком из переполненного самолета.

Она поблагодарила всех, кто молился и переживал за нее. Ариана поделилась, что через пару ночей она достигла Дохи, Катар, и ждет рейса домой, в Стамбул. Она отметила, что у нее есть много историй, которые она намерена рассказать подписчикам.

"Для вас и для многих других она могла бы быть просто артисткой с красивым голосом и выдающимся талантом. Но для меня она бесстрашный чемпион, который много раз был образцом для подражания даже для меня. Я пока позволю ей спокойно поспать, потому что скоро ей будет что рассказать", - отметил в соцсетях певец Хасиб Сайед, который был рядом с Арианой в момент побега из Кабула.