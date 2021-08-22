"Голос Афганистана" и сильная духом женщина: кто такая Ариана Саид?

Ариана Саид родилась в Кабуле в пуштунской семье в 1985 году. Когда ей было восемь лет, ее родные переехали в Пакистан, но там началась война и они бежали в Швейцарию. Теперь семья Саид живет в Лондоне, а Ариана поселилась в Стамбуле (Турция).

Первый клип Арианы вышел в 2008 году. Это было видео на песню MashAllah.

Но наибольшая популярность пришла к Ариане после выхода песни Afghan Pesarak в 2011 году. Тогда она решила вернуться в Афганистан, где стала одной из самых популярных исполнительниц.

Вернувший Ариана продолжила выпускать новые песни. Они мгновенно становились хитами.

Она получила награду от Aryana Television Awards за наиболее лучшее видео к песне, снятый в Афганистане. В результате этого она стала телеведущей на самом популярном телеканале Афганистана.

В 2017 году Ариана Саид получила награду Afghan Icon. Тогда же она стала лучшей певицей страны и получила звание "Голос Афганистана". Саид была судьей в талант-шоу "Афганская звезда" и "Голос Афганистана".

В 2018 году она обручилась со своим менеджером, Хасибом Саидом. Певица презентовала свой бренд - 𝝠𝗥𝗬𝝠𝗡𝝠 𝗙𝝠𝗦𝗛𝗜𝝝𝗡 𝗕𝗥𝝠𝗡𝗗.

Ариана обладает невероятной смелостью. Она поет о трагедии, которая произошла в Афганистане с приходом талибов.

Саид не раз признавалась, что ей угрожали физической расправой за то, что она защищает права женщин, и во время съемок одного из сезонов телешоу ей буквально пришлось жить в заключении в гостевом доме. Она рассказывала о том, что ее грозились разорвать на куски, отрезать ей голову и тому подобное.