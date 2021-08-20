О чем договорились Меркель и Путин

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Во время визита в Москву Ангела Меркель потребовала от Путина освободить Алексея Навального. О чем еще говорили лидеры двух стран?

Российский телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" получили статус СМИ-иностранных агентов в России.

Представители движения "Талибан" преследуют афганцев, которые сотрудничали с НАТО. В аэропорту Кабула по-прежнему находятся тысячи человек.

Меркель, Путин и Навальный

"Приговор был вынесен и заключение в исправительную колонию произошло на основании решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

Путин, отвечая на тот же вопрос и снова не назвав Навального по имени (он сказал об оппозиционере "фигурант"), заявил, что тот "осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров"

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