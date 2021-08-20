О чем договорились Меркель и Путин
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Меркель, Путин и Навальный
"Приговор был вынесен и заключение в исправительную колонию произошло на основании решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Кремле.
Путин, отвечая на тот же вопрос и снова не назвав Навального по имени (он сказал об оппозиционере "фигурант"), заявил, что тот "осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров"
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