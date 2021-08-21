ТОП-10 ⟩ Мода на новые автомобили в Латвии, или Самые покупаемые модели в этом году

Toyota уже несколько лет уверенно претендует на первое место в топе новых автомобилей, и 2021 год не исключение. По данным автомобильной ассоциации, три из 10 новых моделей этого года - японских брендов. С большим отрывом лидером становится компактная Corolla, моделей которой было продано 137 штук.

На втором месте с 97 автомобилями еще одна Toyota - кроссовер RAV4. Замыкает ТОП-3 другая популярная в Латвии марка Škoda, модель Octavia. Этот автомобиль, завоевавший в конце прошлого года титул "Автомобиль года в Латвии 2021", выбрали 77 покупателей.

Škoda Octavia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Следующие места в топе разделили Toyota Yaris и Volkswagen T-Cross (по 60 проданных автомобилей), вторую пятерку заняли Kia Sportage (45), VW Tiguan (45), Dacia Sandero (41), Peugeot 2008 (40), у которой также доступна полностью электрическая версия e-2008, и, наконец, Dacia Duster (34).

Надо сказать, что и в семимесячном срезе вкус латвийских автомобилистов очень похож. В период с января по июль доминирующим брендом среди моделей ТОП-10 является Toyota. Его разбавили парой Škoda, парой VW и по одной модели Dacia и Kia.

ТОП-10 новых автомобилей в Латвии с января по июль