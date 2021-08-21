Сб, 21.08.2021
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Давид-Мария Сассоли, президент Европарламента

ТОП-10 ⟩ Мода на новые автомобили в Латвии, или Самые покупаемые модели в этом году

ФОТО: TVNET kolāža

Рынок новых автомобилей Латвии после впечатляющего спада, вызванного неопределенностью, связанной с глобальной пандемией, постепенно начинает восстанавливаться. Показатели пока несопоставимы с тем, что было до Covid-19, но все больше автомобилистов выбирают новые автомобили. В июле также наблюдался рост на 7% по сравнению с июлем 2020 года. Какие же автомобили были в топе новых моделей в Латвии?

Toyota уже несколько лет уверенно претендует на первое место в топе новых автомобилей, и 2021 год не исключение. По данным автомобильной ассоциации, три из 10 новых моделей этого года - японских брендов. С большим отрывом лидером становится компактная Corolla, моделей которой было продано 137 штук.

На втором месте с 97 автомобилями еще одна Toyota - кроссовер RAV4. Замыкает ТОП-3 другая популярная в Латвии марка Škoda, модель Octavia. Этот автомобиль, завоевавший в конце прошлого года титул "Автомобиль года в Латвии 2021", выбрали 77 покупателей.

Škoda Octavia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Следующие места в топе разделили Toyota Yaris и Volkswagen T-Cross (по 60 проданных автомобилей), вторую пятерку заняли Kia Sportage (45), VW Tiguan (45), Dacia Sandero (41), Peugeot 2008 (40), у которой также доступна полностью электрическая версия e-2008, и, наконец, Dacia Duster (34).

Надо сказать, что и в семимесячном срезе вкус латвийских автомобилистов очень похож. В период с января по июль доминирующим брендом среди моделей ТОП-10 является Toyota. Его разбавили парой Škoda, парой VW и по одной модели Dacia и Kia.

ТОП-10 новых автомобилей в Латвии с января по июль

  1. Toyota Corolla - 561
  2. Toyota RAV4 - 471
  3. Škoda Octavia - 419
  4. VW Tiguan - 306
  5. VW T-Cross - 267
  6. Škoda Kodiaq - 248
  7. Kia Sportage - 239
  8. Toyota Yaris - 222
  9. Toyota C-HR - 210
  10. Dacia Duster - 183

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