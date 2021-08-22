Вс, 22.08.2021
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Энтони Смит, первая звезда UFC в супертяжёлом весе

"Валерий читал мои эссе": Элина Малыгина о присутствии покойного супруга в ее творчестве

ФОТО: publicitātes

Элина Малыгина под псевдонимом Helen Ora выпустила книгу "Паника". В интервью порталу TVNET для журнала "Klik" она отметила, какое влияние на ее творчество оказал покойный супруг Валерий Малыгин.

"Валерий читал мои эссе и стихи. Он присутствовал в моих проектах. Когда я однажды столкнулась со смертью любимого человека, то страдала от сильных панических атак. Тогда я много писала, рисовала. Валерий многое из этого материала читал. В то время это были эссе.

Я благодарна ему,

что он настойчиво поддерживал мои творческие проекты, мои суровые поиски правды в различных формах художественного самовыражения", - сказала Элина в интервью.

В книге, используя различные средства выражения и образы, автор раскрывает глубоко личную историю о жизни с паническими атаками и попытках понять их пусковой механизм.

"Паника" сможет помочь вам лучше понять, что чувствует человек, страдающий от беспокойства, и насколько это психологически и физически изматывает.

Интервью целиком читайте здесь!


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