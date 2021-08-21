В России из психдиспансера сбежали семь человек. Среди них - три преступника

При побеге был ранен санитар - он получил легкие порезы осколками стекла. В отделении всего находились 59 пациентов.

По данным источника издания "Интерфакса", семеро сбежавших устроили в отделении диспансера погром; остальные пациенты в нем не участвовали. Известно, что трое из семи погромщиков осуждены за тяжкие преступления, остальные - за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Для поимки сбежавших в столице Бурятии Улан-Удэ и четырех районах республики был введен план "Сирена", в район были стянуты силы СОБРа и ОМОНа.