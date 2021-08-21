Сб, 21.08.2021
Появилась информация, что есть группа сирийцев, с которыми довольно жестоко обошлась белорусская сторона и которые сейчас тоже где-то в лесу Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
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В России из психдиспансера сбежали семь человек. Среди них - три преступника

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Семь россиян, осужденных на принудительное лечение, совершили побег из психоневрологического диспансера в российской республике Бурятия, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

При побеге был ранен санитар - он получил легкие порезы осколками стекла. В отделении всего находились 59 пациентов.

По данным источника издания "Интерфакса", семеро сбежавших устроили в отделении диспансера погром; остальные пациенты в нем не участвовали. Известно, что трое из семи погромщиков осуждены за тяжкие преступления, остальные - за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Для поимки сбежавших в столице Бурятии Улан-Удэ и четырех районах республики был введен план "Сирена", в район были стянуты силы СОБРа и ОМОНа.

Позже стало известно, что все сбежавшие были задержаны в течение нескольких часов после их побега.


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