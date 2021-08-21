"Здесь все в своей тарелке": основатель UniCon Сергей о том, почему косплей - это не секта, а настоящее искусство

"Я делала это платье 300 часов", - говорит Карен из Эстонии, убегая в толпу сказочных персонажей: королей, принцесс, демонов, котиков, школьников, супергероев, покемонов и других гостей масштабного фестиваля UniCon.

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

21 и 22 августа в Риге на Кипсале проходит девятая мультижанровая конвенция UniCon (Latvian Comic Con) в Балтии, посвященная комиксам, косплею, аниме, k-pop-музыке, компьютерным играм и прочим связанным с этими хобби и увлечениями вещами! Отец-основатель и создатель UniCon Сергей Парваткин рассказал RUS TVNET, что помнит, как все начиналось с хобби, небольшого движения, каких-то мероприятий во Дворце культуры ВЭФ, а затем выдержало недоверие, непонимание, риски и пандемию.

Для большинства посетителей UniCon косплей (переодевание в какого-нибудь персонажа) - это больше, чем хобби.

Люди не просто один-два раза в год перевоплощаются в различные образы, а тратят фантастически много средств и времени на то, чтобы создать костюмы и атрибутику любимого персонажа. После детально изучают и стараются повторить его характер, пластику, мимику.

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

"Это все, чтобы выйти на сцену и показать свой костюм аудитории", - говорит Кристина, которая просит молодого человека записать что-то в телефоне. Для образа она надела ярко-синие линзы - теперь у нее немного двоится в глазах.

"Ничего страшного, но не стоит напрягать зрение", - с улыбкой произносит девушка.

На UniCon можно увидеть людей в образах персонажей из компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

Косплей немного связан с ролевым движением и исторической реконструкцией, поэтому на выставке находятся мастера костюмов, изготовители доспехов, шлемов, масок, плащей и прочих элементов, которые могут понадобиться во время создания образа.

Самое потрясающее то, что персонаж, выбранный для косплея, может быть взят откуда угодно. К примеру, даже выдуман автором. Это может быть и объединение известных персонажей или стилей.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

Так как конвенция балтийская, то среди участников и посетителей много иностранцев. При опросе людей выясняется, что многие приехали из Литвы и Эстонии. Билет на UniCon стоит 18 евро на один день фестиваля и 25 евро - на два дня. Возраст участников - от 15 до 45 лет. "Все, кому близка эта тема", - поясняют организаторы.

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

Наше внимание привлекает Чудо-женщина.

"Ты на минуту можешь стать кем-то другим", - говорит 32-летняя Кристина. Костюм она сделала сама еще в прошлом году. В этом году она надела его снова, потому что ее вдохновляет образ этой героини комиксов DC.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

На UniCon нельзя зазеваться!

В любой момент к тебе может подкрасться волк, котенок или сказочный воинственный персонаж. Он будет с тобой заигрывать, кокетничать и непременно согласится сделать совместное фото.

"Я ужасно пугливая, но когда надеваю маску, то ощущаю себя свободной. Я чувствую себя как герой или существо, в которое я перевоплощаюсь. Сейчас я - лев, а потому чувствую себя по-королевски", - признается 19-летняя Даниела.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

26-летняя Лана косплеит уже 9 лет. Последние три года она пропустила, но вернулась. Ведь косплей для нее - это возможность надеть красивый самодельный костюм.

"Вот этот человек меня заманил во все это", - говорит высокий и рослый седоволосый Олег, который косплеит культового Геральта из Ривии - главного героя саги "Ведьмак" Анджея Сапковского. Книга получила несколько экранизаций и успешно реализовалась в игре, создав целую армию поклонников.

Олег не стал скрывать, что в косплее он всего три года. "За все это время большинство вещей, которые надеты сейчас на мне и моих товарищах, а также те, что у нас есть, делал я. Я стараюсь создавать одежду для косплея такой, чтобы ее можно было носить в повседневной жизни. Она не разрушается", - отмечает он.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

29-летний мастер рассказывает, что сначала друзья его "втянули" в фехтование, а уже следом он попал в LARP-сообщество (LARP - ролевая игра живого действия, от англ. Live action role-playing game. - Прим. ред). Постепенно он начал создавать различные костюмы. Правда, в Латвии его услуги не слишком востребованы. Но если говорить в масштабах Балтии, то соседние страны все-таки пытаются объединить организации ролевых игр, правда, каждый "тянет одеяло на себя", а потому присутствует и некая разобщенность.

Пробираясь среди столов с конструкторами LEGO, игровых приставок, настольных игр, коллекционных карточек, корейских и китайских сладостей, можно оказаться в большом зале, где участники UniCon демонстрируют свои костюмы, а также показывают танцевальные номера под k-pop.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

"K-pop несколько лет уже невероятно популярен", - сказал нам создатель UniCon Сергей Парваткин.

31-летний Сергей по образованию юрист. С юного возраста он стал увлекаться компьютерными играми и аниме. Раньше он посещал аниме-фестивали. Сам делал костюмы, заказывал, участвовал в конкурсах, побеждал.

Сергей Парваткин ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

В период с 2006 по 2010 год в Латвии не происходило никаких изменений в этой сфере: "Не было развития, а хотелось чего-то большего".

Тогда уже развивался интернет. Сергей стал узнавать, что происходит в других странах, и решил, что пора что-то менять: "Решили взять все в свои руки и развиваем его... Самое сложное - это пережить сложные времена. Пандемия - это большой вызов. Обычно у нас в год проходит два фестиваля. Из-за пандемии мы пропустили всего один".

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

На большой сцене UniCon всегда проходит конкурс косплея - это конкурс костюмов: "Люди сами делают костюм персонажа. Они либо демонстрируют его, либо показывают сценку. Тут уже свобода самовыражения. Затем идет конкурс k-pop-танцев".

В зале расположены различные магазинчики с азиатскими товарами и продуктами, ярмарка, столы с напитками и всевозможной атрибутикой - наклейки, маски, украшения и т. д. Кроме того, в рамках UniCon проходит полуфинал большого турнира по Counter-Strike с большим призовым фондом (финал состоится 22 августа).

"Наше мероприятие для всех возрастов. Это нормально - в любом возрасте иметь увлечение. Почему общество должно кого-то осуждать за то, что приносит радость. Здесь все себя чувствуют спокойно, в своей тарелке, среди своих", - объясняет Сергей.

ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

Косплей и UniCon - для него это хобби, которое уже вышло на самоокупаемость. Он подчеркивает, что этим заработать нельзя. Основной доход ему приносит его профессия. Есть еще UniCon-кафе, которое не смогла потопить пандемия. В нем он старается сохранять такую же атмосферу праздника, как на фестивале.

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

Сергей вспоминает, что в момент, когда они только начинали во Дворце культуры ВЭФ, бюджет конвенции был в 15 раз меньше: "Мы работаем с тем, что людям нравится.

Цель нашей организации - объединить всех под одной крышей. Дать возможность для самовыражения, радости и развлечения".

Карен из Эстонии ФОТО: Alex Leshinsky/пресс-фото

За 9 лет количество поклонников и последователей возросло. Уже выросло целое поколение. На UniCon приходят дети тех, кто был на самых первых фестивалях.

"Косплей - это настоящее искусство", - утверждают участники мероприятия.

С ними согласен и Сергей. Сообщество любителей аниме и азиатской культуры - это никакая не секта. Родителям, которые волнуются за своих детей, он советует поинтересоваться их увлечениями. Постараться понять и принять их хобби, а если отпрыск хочет пойти на UniCon, то можно пойти вместе с ним, ведь косплей - вне возраста!