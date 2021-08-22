Элджей о разводе с Настей Ивлеевой: "Мы не паразитировали на своей лавстори"

Сделать предложение он сделал спонтанно. Просто сошлось все. Алексей сделал его в Настин день рождения, 8 марта. Праздновали в родном городе Леши - Новосибирске, где он давал концерт. Рядом были родные и друзья, он любил Настю. Элджей не скрывает, что до карантина их жизнь была сплошным путешествием:

"Во время концертного тура я мог сорваться сразу после выступления туда, где шли съемки "Орла и решки", - лишь бы поваляться несколько часов вместе в кровати и улететь на следующий концерт. Мы любили сбежать в Амстер, одеться в первом же секонде и погулять там, где всем на нас плевать. Улететь в Токио порубиться в автоматы на Акихабаре или просто просидеть всю поездку в отеле. На Сицилии убиваться местной кухней и гонять на кабрике до Палермо. Встретить закат, вырваться в Париж на fashion week, вступить в дерьмо на могиле Джима Моррисона, подайвить с акулами на Мальдивах, на Кипре припарковать яхту прямо перед посадочной полосой аэродрома, развалиться с винцом на носу и смотреть, как над нами пролетают самолеты".

Элджей и Настя Ивлеева наконец-то официально подтвердили свой развод. Расстались супруги цивилизованно. Алексей отмечает, что это случилось потому что в начале отношений они пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой.

"Расставание - процесс, который происходит не сразу", - отмечает Настя. Они друг друга не предавали.

"Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же, что художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт?" - рассуждает она.

Супруги решили проанализировать свои отношения на протяжении четырех месяцев и поняли, что им следует расстаться: "Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать".

Ивлеева подчеркнула, что ей было тяжело отпустить Алексея.