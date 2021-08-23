Афганские уроки: почему США повторили ошибки СССР?

В предисловии к статье говорится, что авторы консультировали высокопоставленных американских чиновников. Никаких признаков того, что к ним прислушались, нет.

“Мы не строили политику на основе уроков, извлеченных из советского вторжения. Мы не провели работу над ошибками”, - считает Джонсон.

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В Вашингтоне не хотели изучать уроки советского поражения, соглашается в разговоре с Би-би-си Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона.

Как и Джонсон, он еще в 2014 году предупреждал, что Вашингтон идет по тому же пути, который привел к выводу советских войск и падению промосковского правительства.

“Советский Союз и Америка по-настоящему не понимали [афганское] общество, они просто не пытались. Не то чтобы у нас обоих не было экспертов по Афганистану - они были, - говорит Кац. - Но люди во власти считали, что они понимают, что нужно делать”.

В 2019 году Washington Post опубликовала материалы правительственного аудита войны в Афганистане, частью которого были интервью с военными, дипломатами и их советниками.

“У нас не было глубокого понимания Афганистана - мы не знали, что мы делаем. Чего мы пытались добиться? У нас не было ни малейшего представления о том, за что мы взялись”, - признавался в разговоре с аудиторами генерал Дуглас Луте, советник по Афганистану в администрациях Буша и Обамы.

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От Кабульского королевства до марксизма и демократии

“Забудьте об истории, нам просто нужно создать институты наподобие наших и контролировать каждый шаг афганского режима”, - объясняет Кац образ мыслей в Вашингтоне.

“Они пытались установить марксизм, разумеется, они были обречены на провал. А вот мы - мы гораздо лучше”, - пародирует политиков Кац с горькой усмешкой.

Эксперт считает, что полная зависимость поддержанной американцами власти лишала их поддержки афганцев, а разница между номинальной идеологией просоветского и проамериканского правительств не играла важной роли в их судьбе.

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Он цитирует книгу “Рассказ о Кабульском королевстве”, написанную первым британским послом при кабульском дворе Маунтстюартом Эльфинстоном. Эльфинстон описывает общество, в котором все воюют со всеми, и единственное, что их может объединить, - борьба с иностранным захватчиком.

За прошедшее с тех пор время Британская империя, СССР и США по очереди проигнорировали этот факт: если афганцы готовы бороться против чего-то, то это против иностранной оккупации.

“Американцам очень сложно думать о себе как об оккупационной силе: “Нет-нет, мы там, чтобы делать хорошие вещи, делать правильные вещи, и люди должны приветствовать это. А если нет - что с ними не так?” - иронизирует Кац.

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