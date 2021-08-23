Надругательство над святым: инициаторы "Балтийского пути" осудили призывы антиваксеров

"Я могу назвать это надругательством и издевательством над людьми, которые рисковали своей жизнью 33 года назад. Это одна из попыток обесценить все это.
Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе", - высказался Иванс.
Аналогичную позицию высказывает и автор песни Atmostas Baltija Борис Резникс: "Я не вижу никакой связи между песней и вакцинацией, она не имеет никакого отношения и никогда не будет. И если мое мнение имеет значение, я даже запрещаю использование этой песни в любых рекламных акциях по теме вакцинации. Во-первых, это не имеет никакого отношения к этому, а во-вторых, я не против вакцинации, я вакцинирован, и это нормально. Я сомневаюсь, что это может звучать без моего разрешения".
Органы безопасности Латвии следят за организаторами готовящегося мероприятия.
Тем временем в социальных сетях
"Балтийский путь антиваксеров случайно нельзя считать нарушением ПДД? Может и Линда Лиепиня уже подготовила свою "Просыпайся Балтия"?" - пишет Варис Каританс.
"У меня нет необходимости как-либо называть это, для меня Балтийский путь был 23 августа 1989 года", - добавляет Элита Вейдемане.
"Балтийский путь был и остается идейно важным. Его нельзя переделать! Нельзя наполнить другим смыслом, это издевательство", - считает Илзе Круковска.
"Балтийский путь? Скорее путь антиваксеров", - отмечает пользователь Twitter @maareenss.
"Скажем так, второго Балтийского пути никогда не будет, как и людей, которые там стояли и за что они там стояли. Это больше похоже на говняный плагиат, особенно если руку к этом приложил коррумпированный чиновничек", - добавляет Карлсонс.
"Господин Иванс хорошо ответил на вопрос - "Балтийский путь" был о единстве, а сейчас это о разделении", - убеждена Марина Мара Мансоне.
"Как бесхозно используют святые для меня понятия - один придумал сравнивать вакцинацию с холокостом, другой себя сравнил с жертвой сталинских репрессий, теперь еще и решили надругаться над Балтийским путем. О времена, о нравы", - подытоживает Владимир Макаров.