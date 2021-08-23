Надругательство над святым: инициаторы "Балтийского пути" осудили призывы антиваксеров

"Я могу назвать это надругательством и издевательством над людьми, которые рисковали своей жизнью 33 года назад. Это одна из попыток обесценить все это.

Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе", - высказался Иванс.

Аналогичную позицию высказывает и автор песни Atmostas Baltija Борис Резникс: "Я не вижу никакой связи между песней и вакцинацией, она не имеет никакого отношения и никогда не будет. И если мое мнение имеет значение, я даже запрещаю использование этой песни в любых рекламных акциях по теме вакцинации. Во-первых, это не имеет никакого отношения к этому, а во-вторых, я не против вакцинации, я вакцинирован, и это нормально. Я сомневаюсь, что это может звучать без моего разрешения".

Органы безопасности Латвии следят за организаторами готовящегося мероприятия.

Тем временем в социальных сетях

Vai gadījumā antivakseru Baltijas ceļš nebūtu uzskatāms par satiksmes traucēšanu? Varbūt Linda Liepiņa jau sagatavojusi savu "Atmostas Baltija"? — Varis Karitāns (@VarisKaritans) August 21, 2021

"Балтийский путь антиваксеров случайно нельзя считать нарушением ПДД? Может и Линда Лиепиня уже подготовила свою "Просыпайся Балтия"?" - пишет Варис Каританс.

man nav vajadzības to kaut kā saukt, jo man Baltijas ceļš bija 1989. gada 23. augustā. — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇭🇺 (@elitaveidemane) August 21, 2021

"У меня нет необходимости как-либо называть это, для меня Балтийский путь был 23 августа 1989 года", - добавляет Элита Вейдемане.

Baltijas ceļš bija ļoti nozīmīgs un idejiski svarīgs. To nevar pārtaisīt !Tam nevar iedot citu jēgu,jo tad tā būs ņirgāšanās un zaimošana.... — Ilze Krukovska (@IKrukovska) August 21, 2021

"Балтийский путь был и остается идейно важным. Его нельзя переделать! Нельзя наполнить другим смыслом, это издевательство", - считает Илзе Круковска.

Baltijas ceļš? More like antivaxeru ceļš — M-S (@maareenss) August 21, 2021

"Балтийский путь? Скорее путь антиваксеров", - отмечает пользователь Twitter @maareenss.

Nu tieksim tā - otrs Baltijas ceļš vairs nekad nebūs, tapat kā tādi cilvēki, kuri tur stāvēja un dēļ kā viņi tur stāvēja. Tā kā man tur izskatās pēc sūdiga plaģiāta, it seviški, ja tur pieliek roku kautkāds korumpēts ierēdnelis. — Dr. sc. ing. Karlsons 🇱🇻🇭🇺🇵🇱 🇺🇦 (@karlsons) August 21, 2021

"Скажем так, второго Балтийского пути никогда не будет, как и людей, которые там стояли и за что они там стояли. Это больше похоже на говняный плагиат, особенно если руку к этом приложил коррумпированный чиновничек", - добавляет Карлсонс.

Es domāju, Īvānkungs labi atbildēja uz šo jautājumu. "Baltijas ceļš" bija par vienotību, šoreiz tas ir par šķelšanu. — Marīna Māra Manson (@Madarmara) August 20, 2021

"Господин Иванс хорошо ответил на вопрос - "Балтийский путь" был о единстве, а сейчас это о разделении", - убеждена Марина Мара Мансоне.

Cik nelietīgi tiek valkāti man svēti jēdzieni, viens iedomājās vakcinēšanu salīdzināt ar holokaustu, cits sevi pielīdzināja Staļina represiju upuriem, un tagad tiek piesmiets Baltijas ceļš. Ak laiki, ak tikumi. — Vladimirs Makarovs (@vmakarovs) August 21, 2021