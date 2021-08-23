Пн, 23.08.2021
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Элджей, хип-хоп-исполнитель
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Надругательство над святым: инициаторы "Балтийского пути" осудили призывы антиваксеров

"Балтийский путь" ФОТО: Tautas frontes muzejs

​23 августа 2021 года - знаменательный день в истории всех стан Балтии. 32 года назад, демонстрируя единство и желание независимости, два миллиона человек взялись за руки и на 15 минут создали живую цепь на 600 км, соединив столицы трех Балтийских стран - Вильнюс, Ригу и Таллинн. Таким был "Балтийский путь". Сегодня в живую цепь под тем же названием призывают выстроиться противники вакцинации.

Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. 

Галерея: Балтийский путь в 1991 году в Салдусе и у Иецавы

В акции приняла участие четверть населения стран Балтии, что говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

Дайнис Иванс готов обратиться в полицию 

Сейчас в соцсетях гуляет видео - призыв присоединиться к "Балтийскому пути", но с совершенно иным посылом. Категорически против таких действий выступают один из инициаторов "Балтийского пути" Дайнис Иванс - он готов обратиться в полицию. Схожей позиции придерживается Анатолий Горбунов и автор музыки Atmostas Baltija Борис Резникс.

"Я могу назвать это надругательством и издевательством над людьми, которые рисковали своей жизнью 33 года назад. Это одна из попыток обесценить все это.

Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе", - высказался Иванс.

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Аналогичную позицию высказывает и автор песни Atmostas Baltija Борис Резникс: "Я не вижу никакой связи между песней и вакцинацией, она не имеет никакого отношения и никогда не будет. И если мое мнение имеет значение, я даже запрещаю использование этой песни в любых рекламных акциях по теме вакцинации. Во-первых, это не имеет никакого отношения к этому, а во-вторых, я не против вакцинации, я вакцинирован, и это нормально. Я сомневаюсь, что это может звучать без моего разрешения".

Органы безопасности Латвии следят за организаторами готовящегося мероприятия. 

Тем временем в социальных сетях

"Балтийский путь антиваксеров случайно нельзя считать нарушением ПДД? Может и Линда Лиепиня уже подготовила свою "Просыпайся Балтия"?" - пишет Варис Каританс. 

"У меня нет необходимости как-либо называть это, для меня Балтийский путь был 23 августа 1989 года", - добавляет Элита Вейдемане. 

"Балтийский путь был и остается идейно важным. Его нельзя переделать! Нельзя наполнить другим смыслом, это издевательство", - считает Илзе Круковска. 

"Балтийский путь? Скорее путь антиваксеров", - отмечает пользователь Twitter @maareenss.

"Скажем так, второго Балтийского пути никогда не будет, как и людей, которые там стояли и за что они там стояли. Это больше похоже на говняный плагиат, особенно если руку к этом приложил коррумпированный чиновничек", - добавляет Карлсонс.

"Господин Иванс хорошо ответил на вопрос - "Балтийский путь" был о единстве, а сейчас это о разделении", - убеждена Марина Мара Мансоне.

"Как бесхозно используют святые для меня понятия - один придумал сравнивать вакцинацию с холокостом, другой себя сравнил с жертвой сталинских репрессий, теперь еще и решили надругаться над Балтийским путем. О времена, о нравы", - подытоживает Владимир Макаров.


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