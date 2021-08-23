Сестра Кристины Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи

Девушке не понравилось, что Полина в соцсетях сказала фанатом, что якобы она сама выполняла прыжок из автомобиля в клипе на песню "Вчера".

"Это неправда", - подчеркнула Асмус. И заметила, что над трюком работали каскадеры и профессиональная команда постановщиков.

Что касается клипа Гагариной, то в опасной сцене певицу заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.

"Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!" - добавила Карина.

Она также указала что, это не первый случай, когда звезды заявляют, что все опасные и сложные трюки на съемках делают сами.

"Почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!" - резюмировала Асмус.