Пн, 23.08.2021
Я чувствую себя измотанной. Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю об этой теме больше, чем врачи. Александра Фарингтон, пациент с long covid
Александра Фарингтон, пациент с long covid

Сестра Кристины Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи

Сестра актрисы Кристины Асмус, чемпионка по спортивной гимнастике и каскадер Карина Асмус обвинила во лжи российскую певицу Полину Гагарину.

Девушке не понравилось, что Полина в соцсетях сказала фанатом, что якобы она сама выполняла прыжок из автомобиля в клипе на песню "Вчера". 

"Это неправда", - подчеркнула Асмус. И заметила, что над трюком работали каскадеры и профессиональная команда постановщиков. 

Что касается клипа Гагариной, то в опасной сцене певицу заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.

"Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!" - добавила Карина. 

Она также указала что, это не первый случай, когда звезды заявляют, что все опасные и сложные трюки на съемках делают сами.

"Почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!" - резюмировала Асмус.

Напомним, 20 августа состоялась премьера клипа Полины Гагариной на песню "Вчера".

Видео: Полина Гагарина - "Вчера"


НАВЕРХ
Back