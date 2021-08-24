"Холодная луна" Шуры, Матвеев в образе дрэг-квин, "Он тебя целует" у "Руки Вверх!" и другие клипы с квир-эстетикой

"Я ничего не провозглашаю, просто надеваю любимые костюмы и выхожу на сцену — это такой образ", - цитирует артиста Wonderzine.

"Руки Вверх!" - "Он тебя целует"

Клип "Он тебя целует" с гомосексуальными мотивами и травести-эстетикой вышел в 2002 году. В съемках его принимала участие известная дрэг-артистка московской клубной сцены Толетта. Портал "Бок о бок" приводит слова Сергея Жукова о содержании клипа: "Сказать мы хотели только одно: люди любят, и не важно, кто любит: мужчина мужчину, женщина женщину, обычная пара, главное, что, если любовь есть, ради этого стоит петь".

Правда, со временем эстрада успокоилась. В 2017 году на канале Муз-ТВ солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков извинился за этот клип.

Борис Моисеев и Николай Трубач - "Голубая луна"

В 1998 году Борис Моисеев совместно с Николаем Трубачом выпускает клип "Голубая луна". Он начинает восприниматься зрителями и слушателями как каминг-аут. Тем более, что слова песни практически прямо указывают на гомосексуальный подтекст: "голубая луна", "странная любовь", "не суждено стать покорителем невест".

Это полная страданий композиция о том, как тяжело таким людям в обществе. Конечно, Борис Моисеев и раньше намекал на свою ориентацию, но именно эта песня стала знаковой. Позже Николай Трубач признавался в интервью, что его стали считать геем после дуэта с Моисеевым, но на самом деле он им не является. Артист утверждал, что это был якобы продюсерский ход.

t.A.T.u. - "Нас не догонят" и другие их клипы

Группа t.A.T.u. совершила революцию в шоу-бизнесе используя образ лесбийской любви двух школьниц. Люди были изголодавшиеся по зрелищам. Дуэт стал настоящей сенсацией.

"В нулевые для нас не было никаких границ и пределов. Просто взяли пятнадцатилетних девчонок, вылепили их образ, словно из пластилина и, на самом деле, могли делать с ними, что угодно - хоть на Луну отправить. t.A.T.u. могли позволить себе любые выходки - отчасти успех группы объясняется этим продуманным беспредельным бунтарством, которое возникло из осознанных и неосознанных желаний и ощущений продюсерской команды. Шоу-бизнес невозможно представить без хулиганства, и проекты вроде t.A.T.u. не стоит воспринимать как политическое заявление или измерять их "традиционной" моралью", - цитирует портал Wonderzine продюсера Лену Кипер.

Оскар - "Между мной и тобой"

"Между мной и тобой" - это история об андрогинном мужчине, который пытается воссоединиться с любимым. Это гей-романтика, за которую в 2001 году певец получил "Золотой граммофон".

"Стрелки International" - Sexual Revolution