Вт, 24.08.2021
Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе. Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"
Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"

"Холодная луна" Шуры, Матвеев в образе дрэг-квин, "Он тебя целует" у "Руки Вверх!" и другие клипы с квир-эстетикой

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Недавно супруг Елизаветы Боярской Максим Матвеев снялся в клипе группы "Моя Мишель" на песню "Зима в сердце". Актер исполнил роль дрэг-квин. Но это не единственный российский клип с квир-эстетикой. Вспоминаем, кто еще на эстраде решался на подобное.

Шура - "Холодная луна"

Клип "Холодная луна" был настоящим дрэг-шоу, которое попало на федеральные каналы. Изданию Wonderzine исполнитель признавался, что он с самого детства я был неординарным и склонным к театральности: "Подростком танцевал в ресторане, надевая цыганские одежды и исполняя восточные песни. После развала СССР это было нормально: люди стремились нарядиться в самое лучшее и показать себя. Пожалуй, сейчас эстрада немного перегорела и стала более сдержанной".

Шура признавался, что в СССР он никогда не смог реализоваться из-за жестокой цензуры. Конечно, его появление на сцене шокировало многих. Но "Холодая луна" своей эстетикой просто взорвала федеральные каналы и хит-парады.

Он тогда не особо задумывался о том, что меняет отношение людей к сексуальности. Шура просто делал то, что любит. Конечно, были у артиста и хейтеры. Ему писали гадости и пишут до сих пор: "Я воспринимаю свои выступления как спектакль, где вполне нормально надевать платья и колготки. Правда, палку перегибать не нужно: на моих концертах часто бывают дети и пенсионеры. Даже приходится заранее мониторить публику в зале, чтобы не позволить себе лишнего".

"Я ничего не провозглашаю, просто надеваю любимые костюмы и выхожу на сцену — это такой образ", - цитирует артиста Wonderzine.

"Руки Вверх!" - "Он тебя целует"

Клип "Он тебя целует" с гомосексуальными мотивами и травести-эстетикой вышел в 2002 году. В съемках его принимала участие известная дрэг-артистка московской клубной сцены Толетта. Портал "Бок о бок" приводит слова Сергея Жукова о содержании клипа: "Сказать мы хотели только одно: люди любят, и не важно, кто любит: мужчина мужчину, женщина женщину, обычная пара, главное, что, если любовь есть, ради этого стоит петь".

Правда, со временем эстрада успокоилась. В 2017 году на канале Муз-ТВ солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков извинился за этот клип.

Борис Моисеев и Николай Трубач - "Голубая луна"

В 1998 году Борис Моисеев совместно с Николаем Трубачом выпускает клип "Голубая луна". Он начинает восприниматься зрителями и слушателями как каминг-аут. Тем более, что слова песни практически прямо указывают на гомосексуальный подтекст: "голубая луна", "странная любовь", "не суждено стать покорителем невест".

Это полная страданий композиция о том, как тяжело таким людям в обществе. Конечно, Борис Моисеев и раньше намекал на свою ориентацию, но именно эта песня стала знаковой. Позже Николай Трубач признавался в интервью, что его стали считать геем после дуэта с Моисеевым, но на самом деле он им не является. Артист утверждал, что это был якобы продюсерский ход. 

t.A.T.u. - "Нас не догонят" и другие их клипы

Группа t.A.T.u. совершила революцию в шоу-бизнесе используя образ лесбийской любви двух школьниц. Люди были изголодавшиеся по зрелищам. Дуэт стал настоящей сенсацией. 

"В нулевые для нас не было никаких границ и пределов. Просто взяли пятнадцатилетних девчонок, вылепили их образ, словно из пластилина и, на самом деле, могли делать с ними, что угодно - хоть на Луну отправить. t.A.T.u. могли позволить себе любые выходки - отчасти успех группы объясняется этим продуманным беспредельным бунтарством, которое возникло из осознанных и неосознанных желаний и ощущений продюсерской команды. Шоу-бизнес невозможно представить без хулиганства, и проекты вроде t.A.T.u. не стоит воспринимать как политическое заявление или измерять их "традиционной" моралью", - цитирует портал Wonderzine продюсера Лену Кипер. 

Оскар - "Между мной и тобой"

"Между мной и тобой" - это история об андрогинном мужчине, который пытается воссоединиться с любимым. Это гей-романтика, за которую в 2001 году певец получил "Золотой граммофон". 

"Стрелки International" - Sexual Revolution

Настоящий гимн, поддерживающий ЛГБТ-сообщество и квир-культуру вышел в 2002 году. Это совместная песня и клип Бориса Моисеева и группы "Стрелки International" - Sexual Revolution. В клипе присутствуют Ленин как метафора к революции и экспериментам, отсылка к видео "Я сошла с ума". Участницы не скупятся на эротичные ласки, а Моисеев, впрочем, как Моисеев.

Creame Soda - "Никаких больше вечеринок"

Наследие поп-культуры 90-х, с ее провокациями и сексуальной революцией вернулось в работах Александра Гудкова и студии "Чикен Карри". К примеру, одной из первых работ говорящих о современности через квир-эстетику, стал клип группы Cream Soda - "Никаких больше вечеринок". Гудков и его команда идеально ощутили веяние времени и тренды в Сети. Клип мгновенно стал сенсацией у молодого поколения.  

Creame Soda & Алена Свиридова - "Розовый фламинго"

В конце июля Cream Soda и Алена Свиридова представили ремейк на один из главных хитов 90-х "Розовый фламинго". На канале "Чикен Карри" появился практически сюрреалистичный клип в лучших традициях Александра Гудкова.

В нем представлена дворянская охота, крепостные, есть что-то от мира "Алисы в Стране чудес" и фильмов Марка Захарова, много перьев, красивые пейзажи, лошади и мушкеты. Кроме Александра Гудкова в клипе играет Евгений Понасенков, а роль розового фламинго, на которого все ведут охоту, исполняет Никита Кукушкин.

Портал "Афиша Daily" поговорил с музыкантами, которые признались, что песня "Розовый фламинго" всегда была для них чем-то особенным. "Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем‑то интимным и эротическим", - признался Дима (Cream Soda).

Исполнитель фламинго актер Никита Кукушкин: "Точно не помню, чем эта песня была для меня в юности. Но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет. Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня "Розовый фламинго" - гимн необычному человеку, странному, непохожему на других".

В интервью для RUS TVNET в 2020 году Свиридова объясняла, что если говорить о создании песни "Розовый фламинго", то этот образ придумала сама исполнительница.

"Я писала совершенно другую песню. Про какого-то странника... Я что-то себе повторяла... Какой-то небесный странник, и вдруг - розовый фламинго... "Розовый фламинго - дитя заката". Я увидела эту картинку, и дальше я ее просто описала. Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть в голове и понять, что там происходит, а дальше оно само диктует слова", - пояснила артистка.

"Моя Мишель" - "Зима в сердце"(кавер на "Гости из будущего")

Недавно состоялась премьера клипа группы "Моя Мишель" на песню "Зима в сердце". Композиция является кавером известного хита группы "Гости из будущего". В видео снялись солистка группы Таня Ткачук и актер Максим Матвеев, который предстал в образе дрэг-квин.

Эта такая современная экранизация сказки о Снежной королеве, где Кай нашел себя в квир-культуре. Он открывается Герде. А дальше ролик о страхе и попутках принять любимого партнера таким, какой он есть. 

Отдельно в клипе показана жестокость этого мира по отношению к людям с дургой ориентацией.

"Если ты не похож на всех или не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам, то ты автоматически изгой", - объяснила основательница и солистка группы Таня Ткачук.

Певица признавалась, что и сама раньше сталкивалась с агрессией из-за неформального стиля.

Максим Матвеев указала, что согласился сняться сразу. Для него это был интересный опыт: "Я стоял и танцевал на каблуках, и это, пожалуй, было самым сложным. Но ничего - привык, к последней сцене уже даже бегал в туфлях".


НАВЕРХ
Back