"Холодная луна" Шуры, Матвеев в образе дрэг-квин, "Он тебя целует" у "Руки Вверх!" и другие клипы с квир-эстетикой

Creame Soda - "Никаких больше вечеринок"
Наследие поп-культуры 90-х, с ее провокациями и сексуальной революцией вернулось в работах Александра Гудкова и студии "Чикен Карри". К примеру, одной из первых работ говорящих о современности через квир-эстетику, стал клип группы Cream Soda - "Никаких больше вечеринок". Гудков и его команда идеально ощутили веяние времени и тренды в Сети. Клип мгновенно стал сенсацией у молодого поколения.
Creame Soda & Алена Свиридова - "Розовый фламинго"
В конце июля Cream Soda и Алена Свиридова представили ремейк на один из главных хитов 90-х "Розовый фламинго". На канале "Чикен Карри" появился практически сюрреалистичный клип в лучших традициях Александра Гудкова.
В нем представлена дворянская охота, крепостные, есть что-то от мира "Алисы в Стране чудес" и фильмов Марка Захарова, много перьев, красивые пейзажи, лошади и мушкеты. Кроме Александра Гудкова в клипе играет Евгений Понасенков, а роль розового фламинго, на которого все ведут охоту, исполняет Никита Кукушкин.
Портал "Афиша Daily" поговорил с музыкантами, которые признались, что песня "Розовый фламинго" всегда была для них чем-то особенным. "Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем‑то интимным и эротическим", - признался Дима (Cream Soda).
Исполнитель фламинго актер Никита Кукушкин: "Точно не помню, чем эта песня была для меня в юности. Но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет. Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня "Розовый фламинго" - гимн необычному человеку, странному, непохожему на других".
В интервью для RUS TVNET в 2020 году Свиридова объясняла, что если говорить о создании песни "Розовый фламинго", то этот образ придумала сама исполнительница.
"Я писала совершенно другую песню. Про какого-то странника... Я что-то себе повторяла... Какой-то небесный странник, и вдруг - розовый фламинго... "Розовый фламинго - дитя заката". Я увидела эту картинку, и дальше я ее просто описала. Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть в голове и понять, что там происходит, а дальше оно само диктует слова", - пояснила артистка.
"Моя Мишель" - "Зима в сердце"(кавер на "Гости из будущего")
Недавно состоялась премьера клипа группы "Моя Мишель" на песню "Зима в сердце". Композиция является кавером известного хита группы "Гости из будущего". В видео снялись солистка группы Таня Ткачук и актер Максим Матвеев, который предстал в образе дрэг-квин.
Эта такая современная экранизация сказки о Снежной королеве, где Кай нашел себя в квир-культуре. Он открывается Герде. А дальше ролик о страхе и попутках принять любимого партнера таким, какой он есть.
Отдельно в клипе показана жестокость этого мира по отношению к людям с дургой ориентацией.
"Если ты не похож на всех или не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам, то ты автоматически изгой", - объяснила основательница и солистка группы Таня Ткачук.
Певица признавалась, что и сама раньше сталкивалась с агрессией из-за неформального стиля.
Максим Матвеев указала, что согласился сняться сразу. Для него это был интересный опыт: "Я стоял и танцевал на каблуках, и это, пожалуй, было самым сложным. Но ничего - привык, к последней сцене уже даже бегал в туфлях".