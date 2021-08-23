"Рассмотрят прошения лишь тех, кто помогал вооруженным силам Латвии": об убежище запросили 15 афганцев

По информации на сегодня речь идет о прошении на предоставление убежища от 15 афганцев и членов их семей, добавил он.

Он же сообщил, что прошения об убежище будут рассмотрены в установленном законом порядке. По его словам, вывоз этих людей в Латвию - сложная задача, обусловленная практическими вызовами на месте.

Говоря о беженцах из Афганистана, Колс подчеркну, что речь об убежище может идти только для тех лиц, кто оказывал помощь НВС Латвии.

Политик отметил, что в ситуации, когда прогнозируется миллионный поток беженцев из Афганистана, от европейских лидеров слышно, что подход 2014 и 2015 годов, когда в Европу прибыло много беженцев и мигрантов, не применим. Колс добавил, что Турция и Греция уже строят участки заборов вдоль иранской границы - на границе с Турцией. Все с целью сокращения незаконных потоков мигрантов.

Отвечая на вопрос о позиции Латвии в отношении талибов, которые захватили большую часть Афганистана, Колс пояснил, что ситуация все еще "абсолютно свежая", и подчеркнул, что Евросоюзу придется согласовать общую позицию по этому вопросу. Политик напомнил, что Евросоюз признал талибов террористической организацией.