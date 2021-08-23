Пн, 23.08.2021
В Латвии дельта-вариант сейчас абсолютно доминирует и составляет почти 100%, в то время как так называемый вариант "британский или альфа", влияние которого мы почувствовали весной, практически исчез. Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS
Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

"Рассмотрят прошения лишь тех, кто помогал вооруженным силам Латвии": об убежище запросили 15 афганцев

КПП в 50 км от Кабула ФОТО: AFP/SCANPIX

Моральное обязательство Латвии - поддержать тех, кто помогал контингенту Национальных вооруженных сил Латвии (NBS) в Афганистане, считает председатель парламентского Комитета по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение).

По информации на сегодня речь идет о прошении на предоставление убежища от 15 афганцев и членов их семей, добавил он. 

Он же сообщил, что прошения об убежище будут рассмотрены в установленном законом порядке. По его словам, вывоз этих людей в Латвию - сложная задача, обусловленная практическими вызовами на месте. 

Говоря о беженцах из Афганистана, Колс подчеркну, что речь об убежище может идти только для тех лиц, кто оказывал помощь НВС Латвии. 

Политик отметил, что в ситуации, когда прогнозируется миллионный поток беженцев из Афганистана, от европейских лидеров слышно, что подход 2014 и 2015 годов, когда в Европу прибыло много беженцев и мигрантов, не применим. Колс добавил, что Турция и Греция уже строят участки заборов вдоль иранской границы - на границе с Турцией. Все с целью сокращения незаконных потоков мигрантов.

Отвечая на вопрос о позиции Латвии в отношении талибов, которые захватили большую часть Афганистана, Колс пояснил, что ситуация все еще "абсолютно свежая", и подчеркнул, что Евросоюзу придется согласовать общую позицию по этому вопросу. Политик напомнил, что Евросоюз признал талибов террористической организацией.

Галерея: Аэропорт Кабула как ворота на свободу 


НАВЕРХ
Back