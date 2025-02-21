Лидер фракции "Объединенного списка": Перестановки в правительстве - это паралич управления

Он выразил уверенность, что эта нестабильность не может длиться долго, и в скором времени в Латвии придется формировать новое правительство.

По мнению Таварса, новый коалиционный альянс должен быть основан на сотрудничестве "Объединенного списка", Национального объединения и Союза зеленых и крестьян (СЗК).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "перезапуска" работы Кабинета министров приняла решение об отставке трех министров:

Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");

Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Комментируя свое решение, премьер-министр отметила, что после переговоров со всеми министрами пришла к выводу, что необходимы новые лидеры.

"Я благодарю всех министров за проделанную работу, но сейчас требуется свежий взгляд на отрасли, чтобы справиться с новыми вызовами", - заявила Силиня.

Она также призвала коалиционные партии как можно скорее выдвинуть кандидатов на вакантные посты.

"Мы не можем затягивать процесс. Новые министры должны быть утверждены уже на ближайшем заседании Сейма", - подчеркнула глава правительства.

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