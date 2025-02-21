Кадровые изменения в правительстве, названные "перезапуском", демонстрируют полное отсутствие решимости и логики в действиях властей, а также "административный паралич". Такое мнение в интервью агентству LETA высказал Эдгар Таварс, глава парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС).
Лидер фракции "Объединенного списка": Перестановки в правительстве - это паралич управления
Он выразил уверенность, что эта нестабильность не может длиться долго, и в скором времени в Латвии придется формировать новое правительство.
По мнению Таварса, новый коалиционный альянс должен быть основан на сотрудничестве "Объединенного списка", Национального объединения и Союза зеленых и крестьян (СЗК).
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "перезапуска" работы Кабинета министров приняла решение об отставке трех министров:
- Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");
- Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");
- Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).
Комментируя свое решение, премьер-министр отметила, что после переговоров со всеми министрами пришла к выводу, что необходимы новые лидеры.
"Я благодарю всех министров за проделанную работу, но сейчас требуется свежий взгляд на отрасли, чтобы справиться с новыми вызовами", - заявила Силиня.
Она также призвала коалиционные партии как можно скорее выдвинуть кандидатов на вакантные посты.
"Мы не можем затягивать процесс. Новые министры должны быть утверждены уже на ближайшем заседании Сейма", - подчеркнула глава правительства.
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