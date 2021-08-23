Пн, 23.08.2021
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Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора театра

Олег Меньшиков ФОТО: скриншот видео с YouTube

60-летний российский актер театра и кино Олег Меньшиков снял с себя обязанности директора театра имени Ермоловой. Сообщается, что это произошло накануне массовых сокращений. Есть версия, что артист освободил должность из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет StarHit.ru.

Олег Меньшиков снял себя с должности директора Московского драматического театра имени Ермоловой. Ранее учреждение оказалось в центре скандала - 22 актера театра, находясь в отпуске, узнали, что их сократили. 

Оказывается, накануне массовых увольнений Меньшиков передал должность директора Сергею Кузоятову, который и решил навести порядок в театре.

Известно, что Олег Евгеньевич как мог боролся за актеров, но эти люди долгие годы не появлялись в театре и не ходили на работу, хотя получали оклад. 

"Люди не приносят никакой пользы театру", - заявил Кузоятов каналу НТВ.

66-летняя актриса Елена Папанова считает, что Меньшиков не просто так покинул пост. Таким образом происходит чистка в рядах театра.

"Через третьих лиц нас уведомили. Отношение к актеру - как к стаду. Сначала меня вывели из репертуара, я несколько лет ничего не играла…" - пожаловалась дочь Анатолия Папанова. 

Сам Олег Евгеньевич происходящее не комментирует. Недавно он жаловался на проблемы со здоровьем. Есть версия, что 60-летний артист снял с себя обязанности директора из-за плохого самочувствия.


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