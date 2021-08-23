Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. О чем ее первая публикация?
Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. На аккаунт звезды уже подписались 7,6 миллиона пользователей.
Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. На аккаунт звезды уже подписались 7,6 миллиона пользователей.
Ее первой публикацией стало письмо афганской девочки об ощущениях и отношении общества к тому, что к власти пришли талибы. По ее словам, среди жителей заметен страх, хотя есть те, кто полагает, что "талибы изменились". Автор письма подчеркнула, что не верит в положительные перемены. Она беспокоится, что нарушаются ее права, ведь теперь она не сможет учиться и работать.
Анджелина Джоли также сопроводила свой пост фотографией афганских женщин. Актриса пообещала, что будет делиться в своем аккаунте историями жителей Афганистана.
Напомним, что Джоли - специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В своем посте она призвала обратить внимание на ситуацию в Афганистане, власть в котором захватило движение "Талибан": "Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я завела Instagram, чтобы поделиться их историями и донести голоса людей, которые отстаивают свои права, а также борются за права человека по всему миру".
Напомним, запрещенное в ряде стран радикальное движение "Талибан" уже было у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Их правление было безжалостным, а теперь, по словам очевидцев и местных жителей, многие из их репрессивных законов вернулись. В частности, они касаются женщин: им запрещено учиться, работать, выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола и лечиться у мужчин.