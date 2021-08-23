Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. О чем ее первая публикация?

Ее первой публикацией стало письмо афганской девочки об ощущениях и отношении общества к тому, что к власти пришли талибы. По ее словам, среди жителей заметен страх, хотя есть те, кто полагает, что "талибы изменились". Автор письма подчеркнула, что не верит в положительные перемены. Она беспокоится, что нарушаются ее права, ведь теперь она не сможет учиться и работать.

Анджелина Джоли также сопроводила свой пост фотографией афганских женщин. Актриса пообещала, что будет делиться в своем аккаунте историями жителей Афганистана.

Напомним, что Джоли - специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В своем посте она призвала обратить внимание на ситуацию в Афганистане, власть в котором захватило движение "Талибан": "Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я завела Instagram, чтобы поделиться их историями и донести голоса людей, которые отстаивают свои права, а также борются за права человека по всему миру".