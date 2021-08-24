Вт, 24.08.2021
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Маникюр и парикмахер с 1 сентября только по ковид-сертификату или с тестом. Что нужно знать?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/AstroStar

Чтобы уменьшить скопление людей в помещениях и распространение Covid-19 в обществе, с 1 сентября 2021 года будут действовать более строгие меры эпидемиологической безопасности при предоставлении косметических и оздоровительных услуг. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики. 

Начиная с сентября поставщики услуг в области красоты и здоровья (парикмахеры, специалисты по маникюру и педикюру, подологи) должны предоставить совместимый сертификат, подтверждающий, что они были вакцинированы/переболели Covid-19 за последние шесть месяцев или сдали тест. Кроме того, должен быть заполнен уточненный лист самоконтроля поставщика косметических и оздоровительных услуг.

Варианты предоставления услуг 

ФОТО: RUS TVNET

Предоставляя и получая услуги:

  • В "Зеленом" режиме - поставщик и получатель услуги должны подтвердить тот факт, что были вакцинированы/переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев. Лица могут находиться в помещении без масок, не соблюдать ограничение общедоступного пространства, предусмотренного на одного посетителя, а также не соблюдать дистанцию между другими получателями услуг.
  • В "Желтом" режиме - поставщик и получатель услуг должны подтвердить, что были вакцинированы/переболели Covid-19/факт тестирования. Во время предоставления и получения услуг следует соблюдать все меры безопасности по предоставлению услуг, в том числе носить маску, прикрывающую нос и рот.
  • В "Оранжевом" режиме - только вакцинированный или переболевший Covid-19 поставщик услуг может предоставлять услугу лицу, которое не может подтвердить факт вакцинации/выздоровления/тестирования. Услуга предоставляется индивидуально одному клиенту (в отдельном помещении), в маске, прикрывающей рот и нос. Если речь идет о бане или сауне - это может быть одно домохозяйство. 

Дети, младше 12 лет, могут получать услуги без сертификатов. 

До 1 сентября 2021 года требование совместимого сертификата не является обязательным для поставщиков услуг и получателей. Как отмечается на сайте Министерства экономики, таким образом у поставщиков услуг достаточно времени для завершения вакцинации против Covid-19 или подготовки к плановому скринингу для работы.

Подтверждение факта тестирования

Если у поставщика/получателя услуги нет совместимого сертификата, то, чтобы подтвердить факт тестирования необходимо: 

1. Поставщику услуги предоставить сертификат совместимого тестирования, подтверждающий, что человек сдал тест Covid-19 не ранее, чем за 96 часов до предоставления услуги:

  • на определение РНК вируса SARS CoV-2 и он является отрицательным,

или

  • быстрый тест на антигены SARS-CoV-2, который включен в рекомендации Совета 2021/C 24/01, и он является отрицательным. 

2. Получателю услуги предоставить совместимый сертификат тестирования, где указано: 

  • что в течение последних 48 часов до получения услуги лицо прошло тест на Covid-19 с определением РНК вируса SARS-CoV-2, и он является отрицательным,

или 

  • не позднее, чем в течение последних шести часов, лицо прошло тест на антиген SARS-CoV-2, который включен в рекомендации Совета 2021/C 24/01, и он является отрицательным;

Требования безопасного предоставления услуг в сфере красоты и здоровья

К безопасному оказанию косметических и оздоровительных услуг в условиях Covid-19 относятся повышенные требования к:

  • площади помещения и рабочего места;
  • ответственности и обязанностям поставщика услуг;
  • организации обслуживания клиентов;
  • использованию средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;
  • рабочим принадлежностям и оборудованию. 

В то же время поставщикам услуг в области красоты и здоровья необходимо соблюдать общие (горизонтальные) требования, установленные для поставщиков хозяйственных услуг.

Надзор за поставщиками услуг осуществляет Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с Государственной полицией и муниципальной полицией, а также Центром защиты прав потребителей.


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