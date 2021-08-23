На кого пойти учиться? Turība назвала три самые востребованные профессии в ближайшие 5 лет

На вопрос, какие профессии в ближайшие пять лет будут особенно востребованы, больше всего или 79% респондентов ответили - специалисты по информационным технологиям, в свою очередь, 61% выбрали вариант "медики и фармацевты". В свою очередь, специалистов строительной отрасли как профессионалов, которые будут востребованы в ближайшее время, отметили 39% населения.

"Результаты опроса напрямую отражают главенствующее в обществе мнение, которое особенно обострилось в связи с пандемией, когда информационные технологии становятся все более востребованы, потому что большая часть личной коммуникации "перешла" в компьютеры. Мы также начали чаще совершать покупки в интернете, а обеспечение онлайн-услуг стало критически необходимо, параллельно происходит и разработка новых продуктов. Разработанная нами ИТ-программа также показывает, что молодых специалистов в буквальном смысле "расхватывают", и еще до окончания учебы они могут найти не только хорошие места для практики, но и работу по своей специальности, - говорит ректор Высшей школы бизнеса Turība Алдис Бауманис, – В свою очередь спрос на медиков и фармацевтов еще больше обострила ситуация с Covid-19, широко освещенная медиа, которые создавали у населения ощущение значительной нехватки специалистов. Политика, выбранная государством для борьбы с последствиями пандемии, привела и к тому, что занятость в строительстве продолжает расти, потому что большая часть выделенных Европой средств направляется именно в этот сектор, создавая не только своего рода риск перегрева, но и нехватку специалистов".

В результате опроса населения также выяснилось, что 32% респондентов думают, что в течение ближайших пяти лет востребованными будут инженерные специальности, а 15% отметили, что юристы будут популярной профессией. Другие ответы жители выбирали значительно реже.

ФОТО: Turība

Проведя углубленный анализ результатов, можно сделать вывод, что спрос на специалистов по информационным технологиям одинаково часто отмечали и женщины и мужчины, а результаты относительно востребованности в области медицины и фармакологии отличаются больше, - женщины эти профессии выбрали в 67% случаев, а мужчины только в 53%. Обратная ситуация с занятостью в сфере строительства - мужчины считают ее перспективной в 45%, а женщины только в 34% случаев.