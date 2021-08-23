Символ "Балтийского пути" всегда останется незапятнанным: чего на самом деле хотят политические маргиналы?

Галерея: Акция противников вакцинации

Ранее категорически против таких действий выступил один из инициаторов "Балтийского пути" Дайнис Иванс, который готовится обратиться в полицию, а также Анатолий Горбунов и автор музыки Atmostas Baltija Борис Резник.

"Я могу назвать это богохульством, насмешкой над людьми, которые 33 года назад рисковали своими жизнями. Это одна из попыток девальвировать это все. Я могу только выразить презрение к таким людям, которые спекулируют и правда святыми для народа и на международном уровне понятиями, означающими что-то совсем другое - солидарность, а не раскол и ненависть в обществе".

Такое же мнение выразил и автор песни Atmostas Baltija Борис Резник.

"Я не вижу никакой связи песни "Балтия" с вакцинацией, связи нет, и я понимаю, что никогда не будет. И если мое мнение имеет какое-то значение, я бы даже запретил использовать эту песню на акциях против вакцинации или каких-либо еще. Во-первых, с этим нет никакой связи, и во-вторых, я не против вакцинации, я вакцинирован, и это нормально. Сомневаюсь, что она может звучать без моего разрешения".