Саммит "Крымская платформа": Зеленский предложил России сесть за стол переговоров

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В Киеве проходит первый саммит "Крымская платформа", президент Зеленский предложил России сесть за стол переговоров.

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Зеленский на "Крымской платформе" объявил о начале деоккупации Крыма. Кремль назвал форум "крайне недружественным"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 23 августа на саммите "Крымской платформы" в Киеве и заявил, что собирается заставить Россию сесть за стол переговоров по Крыму и возвращению Украине аннексированного полуострова.

"Слишком много времени было потеряно. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина совместно с нашими друзьями, международными партнерами, участниками "Крымской платформы" начинает писать новую главу в истории Украины и украинского Крыма – главу о деоккупации, – заявил он. – Именно деоккупация – это моя конечная цель, цель нашего государства, работы "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату полуострова".

"Сегодня, 23 августа 2021-го, происходит очень важное знаковое событие. Впервые со времен оккупации украинского полуострова вопрос об этом вынесен на самый высокий международный уровень", – отдельно заметил Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после начала форума сказал, что в Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве "антироссийским и крайне недружественным мероприятием".

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. Отношение абсолютно однозначное: как к антироссийскому мероприятию", – заявил Песков.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Однако Кремль отрицает аннексию полуострова и называет происходившее в Крыму в 2014 году "восстановлением исторической справедливости". Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым якобы всегда являлся территорией России.

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