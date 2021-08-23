Операция "Ликвидация": власти зачищают третий сектор Беларуси под ноль - исчезнут 160 НКО

Обе эти организации, к слову, тоже в списке "исчезнувших".
Вообще, в перечне - правозащитные, экологические, образовательные, исследовательские, социальные, благотворительные, спортивные и другие организации.
"Это не только ликвидация. Изъята техника, документация, опечатаны офисы. Есть люди, которые находятся в местах лишения свободы - например, правозащитники центра "Весна", - отметила директор Lawtrend Ольга Смолянко.
Тем не менее Смолянко считает, что "такими методами остановить гражданское общество невозможно".
"Многие организации заявили, что продолжат работу. Понятно, что не все", - отметила она.
К сожалению, их деятельность станет сложнее. Кроме того, само общество очень сильно теряет, ведь ликвидируются социальные, образовательные организации.