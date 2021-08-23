Операция "Ликвидация": власти зачищают третий сектор Беларуси под ноль - исчезнут 160 НКО

Обе эти организации, к слову, тоже в списке "исчезнувших".

Вообще, в перечне - правозащитные, экологические, образовательные, исследовательские, социальные, благотворительные, спортивные и другие организации.

"Это не только ликвидация. Изъята техника, документация, опечатаны офисы. Есть люди, которые находятся в местах лишения свободы - например, правозащитники центра "Весна", - отметила директор Lawtrend Ольга Смолянко.

Тем не менее Смолянко считает, что "такими методами остановить гражданское общество невозможно".

"Многие организации заявили, что продолжат работу. Понятно, что не все", - отметила она.