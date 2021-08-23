"Людей запугали". Что происходит на БМЗ через год после попытки забастовки

"Никакого движения со стороны начальства не было. Поэтому мы опять вышли митинговать", - говорит бывший работник завода Павел Магидов.

Утром 17 августа рабочие собрались у проходной. Затем пошли по цехам с криками: "Забастовка" и "Присоединяйся!". Была остановлена работа всех трех сталеплавильных печей. Начальство опять успокаивало рабочих, обещало, что никто не будет наказан.

Вечером 17 августа жители Жлобина вышли на массовый митинг у Дворца культуры металлургов. Начальник местной милиции пытался убедить людей, что никого не избивали. Но на ступеньки выходили люди и показывали свои побои. Начальник милиции пообещал отпустить всех задержанных.

Задержанных отпустили. Но участников последующих митингов наказывали "сутками". Начались разборки с работниками БМЗ. СК за митинг у проходной и остановку печей начал уголовное дело за "массовые беспорядки".

В октябре около двадцати работников БМЗ в индивидуальном порядке объявили о присоединении к забастовке. Все они были уволены. Также попали под увольнение те, кто пробовал организовать независимый профсоюз на заводе.

1 февраля суд Жлобинского района приговорил за попытку забастовки ("организация массовых беспорядков) Игоря Поворова - к трем годам лишения свободы, Александра Боброва и Евгения Говора - к двум с половиной годам лишения свободы.

Увольнения и прессинг продолжаются и сейчас.

"За год три раза повышали зарплату. Людей закормили"

Бывший работник БМЗ Александр (имя изменено в целях безопасности) - один из тех, кто пытался создавать на заводе независимый профсоюз.

"Сейчас стачком на предприятии есть, но он обезличен. Люди боятся репрессий. Второе - люди после августа 2020 года очень сильно разделились. В Жлобине около 30 человек были осуждены за протесты 9-11 августа по уголовным делам. Это напугало других. Среди осужденных есть и работники завода.

Я сейчас держу связь с ребятами на заводе. Ситуация такая, что все относятся друг к другу настороженно, о политике боятся говорить вообще. Мы так поняли, что сейчас нашим людям ничего не надо. За год, насколько я знаю, зарплаты на заводе повышали трижды - пусть и на 5%. Для райцентра получать минимум 1,5 тысячи рублей - это нормально. А можно и больше. Руководство на любое недовольство говорит: "Так вам же зарплаты повысили, что ещё вам нужно?"", - рассказал Александр.

Он считает, что работники завода сейчас "просто на всё наплевали, ходят молча на работу и получают деньги".

Вместе с тем работает Telegram-канал завода. "Туда в бот рабочие сбрасывают фотографии документов, условий труда. И когда мы публикуем фото с проблемами охраны и условий труда на заводе - начальство сразу же реагирует, наводит порядок", - заметил бывший работник завода.

Он добавил, что после событий августа-2020 на заводе появилась новая должность - заместитель директора по персоналу, режиму и кадрам.

"Он бывший работник КГБ. Сейчас следит за заводом. Его поставили как надзирателя. Разговор с неблагонадёжными короткий - увольнение, непродление контракта. Тем более, то уголовное дело, по которому осудили троих работников, сформулировано так, что забастовку устроили те трое и "неустановленные лица". Сейчас продолжается работа на заводе по установлению "неустановленных лиц". Поэтому все напуганы очень. В августе 2021 года всех, кто засветился, опять таскали по милиции и СК. Напоминали о забастовке и её последствиях", - объяснил Александр.

"Все напуганы после репрессий"

Павел Магидов был одним из активных участников митинга на БМЗ. Против него также возбудили уголовное дело, объявили в розыск. Но он успел уехать в Россию, гражданином которой является. Вместе со своим 14-летним сыном Иваном, которому крепко досталось от милиции. Это и возмутило Павла, который "раньше политикой не интересовался".

"Меня возмутило сначала избиение сына. Потом, после разговоров с начальниками - что мы, выходит, никто и звать нас никак. Всё просто закипело. Мне пришлось уехать после того, как я 5 ноября ушел в стачку. И перспектива сесть в тюрьму - не очень. За мной в России приходили из уголовного розыска, вызывали в СК и прокуратуру. Но Россия не выдает своих граждан, которых преследуют в других странах по политическим мотивам. Поэтому я на свободе. Сначала было трудно начинать всё с ноля. Но сейчас - грех жаловаться", - рассказал Павел.

Он говорит, что протестная активность на БМЗ заглохла потому, что люди столкнулись с репрессиями - кого-то посадили, кого-то уволили. Многие работники завода, самые активные, были вынуждены уехать за границу.