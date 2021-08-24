Фото ⟩ Полиция: в акции против вакцинации "Балтийский путь" приняли участие около 7000 человек

Хотя заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис подчеркнул в эфире Латвийского радио, что не регистрировал участников акции, однако, по оценкам, их было около семи тысяч. Зеллис также сообщил, что мероприятие прошло без существенных нарушений.

В некоторых случаях было зафиксировано, что во время акции люди стояли не на обочине дороги, а на проезжей части. Зарегистрировано пять инцидентов, связанных с опасностью на дороге, в то время как в Видземе был инициирован административный процесс в связи с несанкционированным пикетом.

Один из организаторов Рудольф Бреманис отметил, что на участие в мероприятии подали заявки 93 000 человек, однако большинство сельских жителей не зарегистрировались, но все равно стояли. Поэтому, по оценке организаторов, было около 150-200 тысяч участников.

Бреманис признал, что кое-где были перебои, но активность была высокой не только в Латвии, но также в Литве и Эстонии, а виды с вертолета были впечатляющими.

Акция проходила у памятника Свободы

В конце первого рабочего дня недели Латвийское радио отправилось к памятнику Свободы, чтобы рассказать о происходящем с места событий и узнать у участников причины, почему они приняли участие в акции.

Вопреки информации, изложенной на интерактивной карте, опубликованной организаторами, на которой более трех тысяч человек выразили желание пройти по современной версии "Балтийского пути" от памятника Свободы до Каменного моста и далее (всего 1,4 километра), активность была значительно ниже.

По наблюдениям Латвийского радио, у памятника Свободы в одну цепочку собралось от 150 до 200 человек. При повороте в сторону улицы Калькю не было замечено вереницы людей.

В целом у памятника Свободы все прошло гладко, без громких лозунгов, без плакатов с надписями, а также без пения.

Напомним, острые дискуссии ранее вызвало использование символической песни Бориса Резника Atmosties Baltija для этой акции.

Мероприятие длилось от 15 до 20 минут. Затем люди разошлись, выстроившись в единую цепочку.

Усиленного полицейского надзора не было. У часов "Лайма" стояла всего одна полицейская команда. Это контрастирует с превентивным присутствием сотрудников правоохранительных органов 18 августа, когда во многих частях центра города прошли митинги, организованные двумя политиками, каждый из которых стремился вернуть себе власть.

Участвовал тогда и участвую сейчас

Акция прошла не только в Латвии, но и во всех трех странах Балтии по маршруту протяженностью более 675 километров, как и 32 года назад. Однако эти два мероприятия - несопоставимы.

Люди признались, что, хотя чувства и цели сегодня другие, желание прийти и высказать свое мнение велико.

Протестующая, которая 32 года назад стояла на "Балтийском пути" недалеко от "Сените", объяснила, почему она пришла сегодня: "Из-за своего желания остановить разделение общества. (...) Чувства могут быть разными, потому что обстоятельства другие. Я стою, чтобы мои дети и внуки жили в стране, где никто не подвергается дискриминации или разделению, называйте это как хотите, кастой или классом. Мы все одинаковые".

"Я думаю, что то, что происходит сейчас - это только начало. И это будет продолжаться, я думаю, гораздо эффективнее и сильнее, если, конечно, ничего не изменится. Если господа не слышат, чего хотят люди", - сказал пришедший на акцию протеста.