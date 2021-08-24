19 тысяч в год: стало известно, где будет учиться дочь Джигана

Оксана Самойлова уже рассказала в Instagram о том, как дочка готовится пойти в первый класс, а также делится своими переживаниями. По словам женщины, она боялась этого дня, так как Лея очень активный ребенок и, казалось, совершенно несовместима со школьными порядками и правилами. Но первая встреча и знакомство с учительницей успокоили ее. Она надеется, что Лея станет отличницей.

По данным журналистов, Лея пойдет в Британскую частную школу Russian International School, расположенную в Барвихе. Год обучения там стоит более 1,7 миллиона рублей (19,5 тысяч евро). Часть должна быть заплачена в рублях, а часть в фунтах. Если оплатить всю сумму обучения одним траншем, то школа дает скидку - 5%.

Попасть в Russian International School может не каждый ребенок. Там есть строгий отбор. Каждый желающий должен заплатить взнос, пообщаться с психологом, сдать тесты по русской программе (русский язык и математика) и по английской (надо знать грамматику и уметь общаться).