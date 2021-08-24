Депутаты Сейма смогут очно участвовать в заседаниях, но с отрицательным тестом на Covid-19

Как сообщила председатель Сейма Инара Мурниеце, это решение одобрили также эксперты по правовым вопросам и эпидемиологи. Тестирование предусмотрено как инклюзивный подход, который даст возможность всем депутатам участвовать в заседаниях.

Напомним, опрошенные Сеймом эксперты указали, что права человека и Сатверсме не препятствуют запрашивать отрицательный результат теста на Covid-19 для очной работы в Сейме, сообщает портал lsm.lv. Президиум обнаружил, что абсолютное большинство членов получили сертификат Covid-19 на полный курс вакцинации или о выздоровлении за последние шесть месяцев. Однако необходимо учитывать, что небольшая часть депутатов Сейма этого не сделала.

"С точки зрения прав человека Сейма может потребовать от этих депутатов представить отрицательный результат теста на Covid-19 перед посещением заседаний", - говорит представитель Латвии в международных правозащитных учреждениях Кристине Лице.