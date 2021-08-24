Из Венеции в Ригу: "Параллельные матери" Педро Альмодовара - премьера на "Балтийской жемчужине"

Скандал накануне мировой премьеры произошел после того, как режиссер опубликовал в Instagram официальный постер фильма. Социальная сеть заблокировала посты с этим визуальным материалом, поскольку они нарушали правило изображения наготы.

В центре плаката провокационное изображение - сосок с каплей молока, поэтому соцсети классифицировали его как недопустимое обнажение наготы человеческого тела. Через несколько часов публикации были восстановлены с извинениями режиссеру и автору плаката Хавьеру Хаэну.

"Параллельные матери" - двадцать второй полнометражный фильм в карьере Оскароносного режиссера продолжает серию картин о материнстве - "Все о моей матери" (1999) и "Боль и слава" (2019).

В главных ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит и другие.

Однажды судьба столкнула в родильном отделении двух совершенно непохожих женщин. Пересечение их линий жизни и вскрывшиеся вместе с этим старые семейные секреты и запутанные отношения изменят их судьбы безвозвратно. Тайны о связывающем их прошлом, спрятанные в лабиринтах памяти, как мрачный айсберг, всплывут на поверхность, сокрушая все на своем пути. Все те же старые грехи и их длинные тени…

"Мой фильм — это история трех героинь. Здесь я развиваю важные темы, поднятые в фильме "Все о моей матери", но сюжет получился более многослойным, драматичным и захватывающим" ,- комментирует Педро Альмодовар. Премьера картины "Параллельные матери" на фестивале состоится 25 сентября в кинотеатре Splendid palace.

В программе фестиваля будет показан еще один фильм Педро Альмодовара по знаменитой пьесе Жана Кокто "Человеческий голос", в котором главную роль сыграла выдающаяся актриса - Тильда Суинтон.