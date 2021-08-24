Предложение Гобземса собрать подписи для референдума о добровольной вакцинации отклонено

Комиссия Сейма отклонила предложение установить законом добровольную вакцинацию

Депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонили предложение Карины Спруде закрепить в законе принцип добровольной вакцинации.

Спруде предложила, чтобы закон определил добровольную вакцинацию в дополнение к общим принципам, которые применяются при определении набора необходимых мер. Представитель юридического бюро Сейма Ливия Миллере пояснила, что это было политическое решение, в то же время подчеркнув, что закон не предусматривает обязательной или принудительной вакцинации.

При голосовании три депутата были за, а пять - против. Предложение Спруде изменить общий принцип минимизации ограничения прав человека, установленный законом, переименовав его в недопустимость ограничения прав человека, также было отклонено.

Действующая норма предусматривает, что права человека ограничиваются только в том случае, если нет других альтернативных мер, которые эффективно защищают здоровье и безопасность населения, однако оппозиция хотела внести поправки в закон, установив, что нарушаются основные права человека, закрепленные в главе VIII Конституции, за исключением случаев, когда лицо совершило уголовное преступление и ограничение прав человека необходимо для защиты общества в целом.

Миллере пояснила, что, по мнению бюро, действующая норма является более точной, учитывая, что из Конституции также следует, что права человека могут быть ограничены в определенных случаях, для определенных целей.

Представитель юридического бюро Сейма указала, что в нынешней формулировке уже подчеркивается, что права человека могут быть ограничены только в том случае, если не существует других альтернатив, кроме достижения необходимой цели.

Председатель комиссии Юрис Ранцанс (JKP) согласился с Миллере, добавив, что он считает полезным и необходимым обсудить этот вопрос еще раз, учитывая, что депутаты не являются ни врачами, ни специалистами, чтобы дать такие точные ответы на вопрос о том, существуют ли другие средства или меры, которые обеспечивают такую ​​же эффективность, но не так ограничивают права человека.

Он призвал экспертов в области здравоохранения подумать над этим во время перерыва в работе комиссии и подготовить ответ на вопрос, чтобы депутаты могли принять решение, когда они вернутся в 13:30.

Мнение Алдиса Гобземса

Политик заверил, что решение CVK "не позволять людям принимать решение об обязательной вакцинации" будет обжаловано.

"Помешать людям решать, что писать в Конституции, а что нет - это узурпация власти и противоправные действия", - утверждает Гобземс, добавляя, что это решение его не удивляет, потому что CVK является "карманной конторой власти".

По мнению политика, CVK не уполномочена решать, что следует, а что не следует вносить в Конституцию. Гобземс утверждает, что в Конституции люди могут написать "что угодно" и "обязательной вакцинации в Латвии никогда и ни в коем случае не будет".

Контекст

Уже сообщалось, что по запросу CVK были получены заключения по законопроекту от юридического бюро Сейма, Министерства здравоохранения (VM), Министерства юстиции (TM) и омбудсмена.

По мнению омбудсмена, проект поправок не считается полностью разработанным как по форме, так и по содержанию, поэтому он не соответствует положению Конституции о внесении полностью разработанного проекта поправок. TM также пришло к выводу, что предлагаемые поправки не полностью доработаны с точки зрения содержания и не вписываются в правовую систему Латвии.

VM указало, что не поддерживает предложенные поправки. В свою очередь, юридическое бюро Сейма не нашло в них таких недостатков, которые не позволяли бы признать их полностью разработанным законопроектом, как того требует Конституция. Все четыре института более подробно изложили аргументы и выводы в своих мнениях.

Чего хочет Гобземс?

Как сообщалось, партия "Закон и порядок" оппозиционного политика Алдиса Гобземса требует, чтобы статья 111 Конституции запрещала принудительную вакцинацию и ограничения для непривитых.

Алдис Гобземс считает, что сбор подписей под этими поправками к Конституции будет самым быстрым и наиболее эффективным с юридической точки зрения способом остановить "принудительную вакцинацию" - "раньше, чем судебный процесс или инициатива на Manabalss.lv".