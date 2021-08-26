Вейпы бывают и с витаминами: в чем суть и есть ли польза?

Где появились?

Производство первых таких витаминных стиков началось в 2011 году в Америке. А сейчас эти вейпы можно купить в Украине и России. До этого "витаминные сигареты" уже вовсю продавались (и продаются) в Южной Корее.

Русская версия издания Vogue отмечает несколько марок, среди которых - бренд Breathe, который специализируется на стиках с витамином B12.

Выделяются также марки Vitastick и Luu, которые отличаются большим выбором конкретных витаминов.

Полезно ли?

Производители стиков заявляют, что при постоянном использовании витаминных вейпов можно получить в несколько раз большую дозу определенного витамина. Положительные отзывы покупателей тоже имеются. Но издание Flacon изучило вопрос шире и пришло к выводу, схожему с тем, который был сделан в отношении обычных вейпов:

достоверных исследований на тему пользы таких устройств нет.

Более того, есть минусы, опасные для здоровья.

Издание рассказывает, что на сайте одного из производителей витаминных палочек Nutriair написано, что их продукция одобрена FDA, агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, что не соответствует действительности - такая продукция априори не может попадать под юрисдикцию FDA, так как товары зарегистрированы как вейпы. И, похоже, ими и остаются. Как и остаются риски для здоровья.

Так, несколько исследований указывают на прямую взаимосвязь между вейпингом и повышенным риском возникновения сердечных приступов и ХОБЛ.

Кроме того, под воздействием тепла любые жидкости для вейпа меняют свой состав. Это, в свою очередь, означает, что витаминная жидкость может уже не быть столь полезной - потерять витамины и/или приобрести новые, не самые полезные вещества.

Еще в 2018 году, как писало издание The Daily Mail, медики предупреждали о том, что такие вейпы повышают риск рака легких. И это не считая сообщений о том, что они не заменят обычные БАДы*.

*Биологически активные добавки

Издание отмечало, что большинство полезных веществ - водо- или жирорастворимые и всасываются исключительно в желудочно-кишечном тракте (преимущественно в тонком кишечнике). То есть при вдыхании до желудочно-кишечного тракта добирается лишь малая часть веществ.

Риган Бейли, эпидемиолог, эксперт по питанию из Исследовательского университета Пердью в беседе с изданием Scientific American и вовсе отметила, что витаминные вейпы - лишь маркетинговый ход:

"Эти продукты могут быть абсолютно безопасными, но могут и не быть".

Итог - как и с обычными вейпами: курить их - лишь личное решение каждого. У авторитетных медицинских организаций отсутствуют рекомендации по поводу этих конкретных устройств, как и нет доказательств, что они лучше БАДов.