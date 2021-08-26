Вейпы бывают и с витаминами: в чем суть и есть ли польза?
В ряде стран можно найти трубки, внешне напоминающие вейпы, но отличающиеся содержанием. Главное отличие - внутри не никотин, а витамины.
В ряде стран можно найти трубки, внешне напоминающие вейпы, но отличающиеся содержанием. Главное отличие - внутри не никотин, а витамины.
Где появились?
Производство первых таких витаминных стиков началось в 2011 году в Америке. А сейчас эти вейпы можно купить в Украине и России. До этого "витаминные сигареты" уже вовсю продавались (и продаются) в Южной Корее.
Русская версия издания Vogue отмечает несколько марок, среди которых - бренд Breathe, который специализируется на стиках с витамином B12.
Выделяются также марки Vitastick и Luu, которые отличаются большим выбором конкретных витаминов.
Полезно ли?
Производители стиков заявляют, что при постоянном использовании витаминных вейпов можно получить в несколько раз большую дозу определенного витамина. Положительные отзывы покупателей тоже имеются. Но издание Flacon изучило вопрос шире и пришло к выводу, схожему с тем, который был сделан в отношении обычных вейпов:
Более того, есть минусы, опасные для здоровья.
Издание рассказывает, что на сайте одного из производителей витаминных палочек Nutriair написано, что их продукция одобрена FDA, агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, что не соответствует действительности - такая продукция априори не может попадать под юрисдикцию FDA, так как товары зарегистрированы как вейпы. И, похоже, ими и остаются. Как и остаются риски для здоровья.
Так, несколько исследований указывают на прямую взаимосвязь между вейпингом и повышенным риском возникновения сердечных приступов и ХОБЛ.
Кроме того, под воздействием тепла любые жидкости для вейпа меняют свой состав. Это, в свою очередь, означает, что витаминная жидкость может уже не быть столь полезной - потерять витамины и/или приобрести новые, не самые полезные вещества.
Еще в 2018 году, как писало издание The Daily Mail, медики предупреждали о том, что такие вейпы повышают риск рака легких. И это не считая сообщений о том, что они не заменят обычные БАДы*.
*Биологически активные добавки
Издание отмечало, что большинство полезных веществ - водо- или жирорастворимые и всасываются исключительно в желудочно-кишечном тракте (преимущественно в тонком кишечнике). То есть при вдыхании до желудочно-кишечного тракта добирается лишь малая часть веществ.
Риган Бейли, эпидемиолог, эксперт по питанию из Исследовательского университета Пердью в беседе с изданием Scientific American и вовсе отметила, что витаминные вейпы - лишь маркетинговый ход:
Итог - как и с обычными вейпами: курить их - лишь личное решение каждого. У авторитетных медицинских организаций отсутствуют рекомендации по поводу этих конкретных устройств, как и нет доказательств, что они лучше БАДов.
"На данном этапе можно сказать так: хорошо, если не навредит. В любом случае активной пользы от вейпов нет. Возможно, кому-то такая "волшебная палочка" поможет отказаться от никотина, но опять же возникает вопрос, насколько безвредны сами стики. Тем более что в них нет никаких "эксклюзивных" витаминов, которые мы не могли бы получить другим способом", - приводит издание Flacon слова Инессы Кнышевой, кандидата медицинских наук, врача-гинеколога и генерального директора многопрофильной клиники.