Удар по БелаПАН. К чему приведет тотальная зачистка независимых СМИ в Беларуси?

За последние месяцы подверглись разгрому крупнейшие интернет-порталы TUT.by и "Наша ніва", белорусские структуры "Радыё Свабода", телеканала "Белсат". На сегодня 27 представителей белорусской медиасферы находятся за решеткой.

Среди них - директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор Дмитрий Новожилов. Они были задержаны 18 августа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Как эту статью можно пришить представителям СМИ? Прецедент есть: по два года колонии за стрим с акции протеста получили сотрудницы "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. По сути, власть криминализирует профессиональную деятельность журналистов.

Репортеры БелаПАН, естественно, тоже были в гуще событий во время прошлогодних протестов. Эти события, понятное дело, освещались и комментировались на сайтах компании. Любое нормальное СМИ концентрируется на том, что в этот момент будоражит общество.

Похоже, что теперь это хотят вменить в вину руководству БелаПАН. Типа: писали о протестах - значит, подогревали их, "обеспечивали информационное сопровождение" и т.п. Формулировочки отработаны.

Наладить работу из-за границы непросто

Сейчас работа БелаПАН в Беларуси почти парализована. Силовики изъяли сервер, на котором размещался сайт компании, тот стал недоступным. Часть коллектива пытается наладить работу после разгрома, но это адски трудно.

Вообще дело идет к тому, что легально работать в независимой журналистике в стране станет практически невозможно. Над всеми сотрудниками таких медиа, кто еще не в тюрьме, висит дамоклов меч. Пишешь о противниках режима - могут обвинить, что поддерживаешь экстремистов, террористов. Критикуешь власти - наготове уголовные статьи о разжигании социальной вражды, оскорблении, клевете, дискредитации Республики Беларусь. Был бы человек, а статья найдется.

Часть коллективов TUT.by, "Нашай нівы" стали работать за границей. Но, конечно, давать прежний объем контента не получается. Не все сотрудники готовы релоцироваться. В другой стране возникает много проблем бытового, материального, организационного, творческого, психологического характера.

К тому же власти продолжают сражаться с раздражающими их ресурсами, где бы их редакции ни находились. Например, суд в Минске по ходатайству МВД признал экстремистским контент не только TUT.by, но запущенного частью его команды за рубежом сайта Zerkalo.io.

Из-за того, что те или иные медиа признают экстремистскими, затрудняется их сотрудничество с живущими в Беларуси авторами, комментаторами, экспертами - те опасаются преследования. Да и обычный гражданин сто раз подумает, а стоит ли давать интервью такому ресурсу. Многие материалы, комментарии становятся анонимными, а это снижает степень доверия к ним.