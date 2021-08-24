Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

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Эстонец заподозрил мошенническую схему на сайте по поиску сексуальных партнеров

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Житель Эстонии пожаловался, что не нашел на эстонском веб-сайте, на котором люди ищут партнеров для удовлетворения своих сексуальных потребностей обещанную девушку, и считает, что за всем этим стоят администраторы сайта, пишет Rus.Postimees.

На веб-сайте можно найти множество разных объявлений как для женщин, так и для мужчин, которые в основном ищут сексуальных партнеров.

Хотя во многих рекламных объявлениях есть номер телефона, по которому можно позвонить, есть и такие, где вам нужно отправить девушке платное SMS-сообщение, чтобы связаться с ней.

Андрус (имя изменено) считает такую систему платных сообщений мошенничеством. "Это определенно организовано администраторами. Вы отправляете платное сообщение, отвечаете несколько раз и все", - говорит он. Мужчина обеспокоен тем, что ему пришлось потратить на это деньги.

Холостяк Андрус попытался доказать свою правоту. Он сам написал объявление и сделал его частным, было даже несколько сотен заинтересованных людей. "Стоимость сообщения - от трех до четырех евро. Есть много людей, таких как я, и на нас определенно зарабатывают большие суммы денег", - говорит разочарованный мужчина, но считает, что среди частных объявлений есть и честные.

"Следует использовать объявления с общедоступными номерами, чтобы у вас остались деньги!", - дает Андрус советы холостым мужчинам вроде него.

Издание Kuuuurija написали администраторам сайта, чтобы узнать, может ли история Андруса быть правдой, но редакция до сих пор не получила ответа.


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