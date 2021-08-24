Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет

"Мы с большой печалью сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно умер в лондонской больнице в окружении своей семьи, - сказал представитель. - Чарли был уважаемым мужем, отцом и дедушкой и, как член Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения".