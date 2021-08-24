Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет
Барабанщик легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет, сообщил его представитель.
Барабанщик легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет, сообщил его представитель.
"Мы с большой печалью сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно умер в лондонской больнице в окружении своей семьи, - сказал представитель. - Чарли был уважаемым мужем, отцом и дедушкой и, как член Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения".
Совсем недавно Чарли Уоттсу пришлось отменить участие в групповом туре по США из-за операции. Хотя она прошла успешно, Уоттсу посоветовали потратить несколько недель на восстановление, так группа процитировала представителя музыканта в начале августа.