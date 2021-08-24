Вт, 24.08.2021
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Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет

ФОТО: AP/Scanpix

Барабанщик легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет, сообщил его представитель.

"Мы с большой печалью сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно умер в лондонской больнице в окружении своей семьи, - сказал представитель. - Чарли был уважаемым мужем, отцом и дедушкой и, как член Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения".

Совсем недавно Чарли Уоттсу пришлось отменить участие в групповом туре по США из-за операции. Хотя она прошла успешно, Уоттсу посоветовали потратить несколько недель на восстановление, так группа процитировала представителя музыканта в начале августа.


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