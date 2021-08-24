Талибан больше не будет пускать афганцев в аэропорт Кабула

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Тысячи людей пытаются покинуть аэропорт Кабула, талибы перекрывают дороги к нему. Пентагон заявил, что эвакуация завершится по плану - 31 августа.

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"Талибан" сообщил, что запретит эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа

Движение "Талибан" не разрешит продлевать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа, крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск. Об этом на пресс-конференции заявил представитель движения Забиулла Муджахид, передает Sky News.

Муджахид сослался на достигнутые договоренности и предупредил, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и всех людей нужно вывезти до конца этого дня. С 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

Представитель движения также сказал, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев, и призвал толпы, которые осаждают аэропорт Кабула в попытке выехать из страны, разъехаться по домам.

Он в очередной раз заверил, что движение "Талибан" гарантирует безопасность согражданам и не намерено начинать репрессии.

"Мы решили покончить со старым и все забыть", – заверил Муджахид.

Он также отметил, что жизнь в Афганистане возвращается в нормальное русло, но хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

Забиулла Муджахид также призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана, особенно "образованной элиты" и представителей профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

Комментируя информацию АР и Washington Post о секретной встрече в Кабуле директора ЦРУ Уильяма Бернса и политического лидера талибов Абдула Гани Барадара, Муджахид ответил, что ничего об этом не знает. При этом он не стал отрицать, что встреча произошла.

По информации The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на экстренном саммите G7 планирует попросить президента США Джо Байдена отложить полный вывод американских военных из Афганистана. Источник Sky News в британском правительстве сообщил, что с талибами идут переговоры о продлении сроков эвакуации.

Представитель "Талибана" Сухаил Шахин в свою очередь заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

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