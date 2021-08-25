Канье Уэст официально сменит имя. Его будут звать по-библейски

В своих соцсетях артист "сменил имя" еще в 2018 году. По его словам, Ye - самое частое слово в Библии, которое означает "ты".

По данным People, заявление на смену данных в паспорте музыкант уже подал в Верховный суд Лос-Анджелеса. В пункте о причине изменений Уэст указал "по личным причинам".

На этой неделе артист запомнился и другой нестандартной выходкой - в понедельник, 23 августа, он опубликовал в соцсетях домашний адрес канадского музыканта Дрейка (Drake), с которым у него назрел конфликт из-за дат релиза альбомов. К тому же в своей свежей песне Дрейк задел Канье, прокомментировав его возраст и обвинив в творческом кризисе.

Уэст вскоре удалил публикацию с координатами дома Дрейка, однако многие могли сохранить его. Поклонники Дрейка теперь считают, что артисту может грозить опасность.