Ср, 25.08.2021
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Канье Уэст официально сменит имя. Его будут звать по-библейски

Канье Уэст ФОТО: SCANPIX

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст подал документы на официальную смену имени. Музыкант намерен вписать в паспорт свой сценический псевдоним Йе (Ye), пишет Esquire со ссылкой на People.

В своих соцсетях артист "сменил имя" еще в 2018 году. По его словам, Ye - самое частое слово в Библии, которое означает "ты".

По данным People, заявление на смену данных в паспорте музыкант уже подал в Верховный суд Лос-Анджелеса. В пункте о причине изменений Уэст указал "по личным причинам".

На этой неделе артист запомнился и другой нестандартной выходкой - в понедельник, 23 августа, он опубликовал в соцсетях домашний адрес канадского музыканта Дрейка (Drake), с которым у него назрел конфликт из-за дат релиза альбомов. К тому же в своей свежей песне Дрейк задел Канье, прокомментировав его возраст и обвинив в творческом кризисе.

Уэст вскоре удалил публикацию с координатами дома Дрейка, однако многие могли сохранить его. Поклонники Дрейка теперь считают, что артисту может грозить опасность.

Однако даже эти события остаются для рэпера не первоочередными - уже завтра, 26 августа, он снова презентует свой до сих пор не вышедший на стримингах альбом Donda. Для этого на стадионе в Чикаго Уэст намерен воссоздать дом своего детства.


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