В новом "Человеке-пауке" появится Доктор Осьминог! Его сыграл тот же актер, что в фильме 2004 года

Доктор Отто Октавиус в образе своего зловещего альтер эго появляется в самом финале трехминутного трейлера, говоря всего одну фразу: "Привет, Питер".

Видео: Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Судя по трейлеру, Питер Паркер в исполнении Тома Холланда попадает во множество неприятностей из-за раскрытия своей личности (виной тому стал Мистерио из предыдущего фильма) и, чтобы исправить ситуацию, обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Тот, чтобы повернуть время вспять, использует некое запретное заклинание, однако, что-то идет не так, и героям приходится иметь дело с Мультивселенной.

О намерениях компании Marvel Studios вернуть во франшизу о Человеке-пауке актеров из любимой всеми трилогии Сэма Рейми стало понятно в 2019 году, из сцены после титров предыдущего фильма серии "Человек-паук: Вдали от дома". Там к роли Джей Джоны Джеймсона вернулся актер Дж.К. Симмонс. Помимо этого, судя по информации в интернете, Джейми Фокс также вернется к роли Электро, которую он исполнил во второй части уже другой серии, фильме "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".