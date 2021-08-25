Младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал на группу в суд за распространение детской порнографии

Согласно документации, опубликованной изданием Pitchfork, иск был подан в суд Центрального округа штата Калифорния. Ответчиками выступают наследники Курта Кобейна, басист группы Крист Новоселич, барабанщики Чэд Чэннинг и Дэйв Грол, автор обложки альбома Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и звукозаписывающие компании Geffen, Universal, Warner и MCA.

Обложка альбома Nevermind группы Nirvana ФОТО: Скриншот из видео

С каждого из ответчиков Элден требует по 150 тысяч долларов в качестве компенсации за

распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим действиям сексуального характера в возрасте до 18 лет,

от которых участники группы и прочие стороны продолжают получать финансовую выгоду.

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года и стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории. На его обложке изображен обнаженный младенец в бассейне, перед которым на рыболовном крючке плавает долларовая купюра. Для съемки обложки фотограф Кирк Веддл позвал своих знакомых, супругов Элденов вместе с их четырехмесячным сыном Спенсером.

За участие в фотосессии родители получили 200 долларов.

Обложка Nevermind - одна из самых узнаваемых в поп-культуре, множество раз ее копировали и пародировали.

Спенсер Элден в своем иске утверждает, что его родители не давали согласия на коммерческое использование этой фотографии, а помимо компенсации ущерба, он также требует оплаты всех судебных издержек и рассмотрения дела судом присяжных.

Спенсер Элден пять лет назад:

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx — New York Post (@nypost) September 25, 2016