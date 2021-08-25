Младенец с обложки альбома Nirvana спустя 30 лет подал на группу в суд за распространение детской порнографии

Спенсер Элден, 30-летний житель Лос-Анджелеса, изображение которого было использовано на обложке музыкального альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на бывших участников музыкального коллектива, обвинив их в распространении детской порнографии, пишет "Медуза".
Согласно документации, опубликованной изданием Pitchfork, иск был подан в суд Центрального округа штата Калифорния. Ответчиками выступают наследники Курта Кобейна, басист группы Крист Новоселич, барабанщики Чэд Чэннинг и Дэйв Грол, автор обложки альбома Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и звукозаписывающие компании Geffen, Universal, Warner и MCA.
С каждого из ответчиков Элден требует по 150 тысяч долларов в качестве компенсации за
распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим действиям сексуального характера в возрасте до 18 лет,
от которых участники группы и прочие стороны продолжают получать финансовую выгоду.
Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года и стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории. На его обложке изображен обнаженный младенец в бассейне, перед которым на рыболовном крючке плавает долларовая купюра. Для съемки обложки фотограф Кирк Веддл позвал своих знакомых, супругов Элденов вместе с их четырехмесячным сыном Спенсером.
За участие в фотосессии родители получили 200 долларов.
Обложка Nevermind - одна из самых узнаваемых в поп-культуре, множество раз ее копировали и пародировали.
Спенсер Элден в своем иске утверждает, что его родители не давали согласия на коммерческое использование этой фотографии, а помимо компенсации ущерба, он также требует оплаты всех судебных издержек и рассмотрения дела судом присяжных.
Ранее Элден не раз воссоздавал знаменитый снимок по случаю юбилеев альбома Nevermind и сделал себе татуировку с его названием. Однако в 2016 году в нескольких интервью он сказал, что устал быть "знаменитостью с обложки". Также он говорил, что пытался связаться с участниками Nirvana, чтобы получить за обложку компенсацию, но так и не получил ответа.