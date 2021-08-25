Белорусский министр назвал детские сады "опорой цветной революции"
В Беларуси прошел Республиканский педсовет, и стало понятно: власти добрались до образования. "Зачищать" будут все, начиная от детсадов.
В Беларуси прошел Республиканский педсовет, и стало понятно: власти добрались до образования. "Зачищать" будут все, начиная от детсадов.
Это не шутка - так высказался министр образования Игорь Карпенко: "Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений использовались в политических целях, становились опорой для цветной революции".
У Лукашенко на первом плане - проблема сохранения власти, и на Республиканском педсовете он разговор свел к обеспечению лояльности, чтобы никакого вольнодумства. Так что в школах и вузах станет еще сильнее пахнуть казармой, пишет обозреватель Naviny.by.
"Используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - сказал Лукашенко деятелям системы образования. Такие указания получали силовики летом 2020-го.
В школах и вузах Беларуси не останется места для формирования свободно мыслящей личности, без чего развитие общества в ХХІ столетии невозможно. Но на развитие нынешняя правящая верхушка давно махнула рукой. Главное - сохранить господство. Однако белорусское общество переросло советские рамки. Вопрос лишь, как долго власть сможет удерживать его при помощи кнута.
На этом фоне логичной выглядит и новость о том, что Белгосуниверситет не продлил контракт известному историку, исследователю сталинских репрессий Игорю Кузнецову. Кузнецов преподавал в БГУ 23 года, работал на кафедре дипломатической и консульской службы.