Белорусский министр назвал детские сады "опорой цветной революции"

Это не шутка - так высказался министр образования Игорь Карпенко: "Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений использовались в политических целях, становились опорой для цветной революции".

Он подчеркнул, что "обучение и воспитание детей должно быть под контролем государства".

У Лукашенко на первом плане - проблема сохранения власти, и на Республиканском педсовете он разговор свел к обеспечению лояльности, чтобы никакого вольнодумства. Так что в школах и вузах станет еще сильнее пахнуть казармой, пишет обозреватель Naviny.by.

"Используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - сказал Лукашенко деятелям системы образования. Такие указания получали силовики летом 2020-го.

В школах и вузах Беларуси не останется места для формирования свободно мыслящей личности, без чего развитие общества в ХХІ столетии невозможно. Но на развитие нынешняя правящая верхушка давно махнула рукой. Главное - сохранить господство. Однако белорусское общество переросло советские рамки. Вопрос лишь, как долго власть сможет удерживать его при помощи кнута.