Исследование: снизилась эффективность вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna против дельта-штамма Covid-19

Такие данные взяты из большого исследования Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в котором участвовали медицинские работники из Соединенных Штатов.

В рамках исследования медицинские работники в шести штатах США проходили тестирование каждую неделю, а также каждый раз, когда у кого-то появлялись симптомы Covid-19. Это позволило исследователям оценить эффективность вакцин Pfizer и Moderna против симптоматических и бессимптомных инфекций.

Сравнивая частоту инфицирования и время наблюдения за вакцинированными и невакцинированными людьми, было обнаружено, что в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года вакцина была эффективна на 91%. Однако за несколько недель до 14 августа, когда в Соединенных Штатах уже преобладал самый инфекционный штамм дельта-вируса, эффективность вакцин упала до 66%.

Авторы исследования отметили, что интерпретируя результаты необходимо учитывать, что эффективность вакцин со временем может снижаться в любом случае, и оценка основана на данных за относительно короткий период времени, когда было зарегистрировано немного случаев заражения.

Снижение эффективности вакцин против дельта-штамма до сих пор подтверждено несколькими исследованиями, хотя точные оценки эффективности различаются.