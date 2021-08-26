Чт, 26.08.2021
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Эгил Грасманис, представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"

"Матрица" возвращается! Кинокомпания Warner раскрыла название четвертой части и показала первый трейлер

Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка" ФОТО: Скриншот из видео

Кинокомпания Warner Bros. на недавней выставке CinemaCon в Лас-Вегасе показала представителям прессы кадры из долгожданного продолжения трилогии "Матрица" и раскрыла название грядущего фильма - блокбастер будет называться "Матрица: Воскрешение" (The Matrix: Resurrections), передает "Медуза".

Пока трейлер недоступен широкой публике, однако журналисты поспешили поделиться увиденным и пересказать происходящее в трейлере своими словами.

Что было в трейлере

В начале ролика герой Киану Ривза проходит сеанс у психотерапевта (Нил Патрик Харрис) и рассказывает, что видит необычные сны. На улице же он замечает знаменитый "матричный" зеленый код. Персонажа пока зовут Томас Андерсон, а не Нео - как в первом фильме до того момента, как герой перейдет в "настоящий мир".

В кофейне Томас встречает Тринити (ее снова играет Кэрри-Энн Мосс) - они здороваются, но не помнят ничего из произошедшего в предыдущих фильмах. Дома же герой принимает прописанные ему синие таблетки.

Позднее протагонист встречается с человеком, очень похожим на Морфеуса из оригинальной трилогии (но играет его не Лоуренс Фишберн, а актер Яхья Абдул-Матин II), который предлагает Томасу красную таблетку.

В трейлере также присутствует несколько кадров, напоминающих сцены из первых трех фильмов серии, включая поля с людьми-"батарейками" и множество экшн-сцен. В конце трейлера Томас встречается с персонажем в деловом костюме, который говорит:

"Вы отправитесь туда, где все это началось. Обратно в Матрицу".

Завершается ролик кадром с названием фильма.

Актеры и создатели

Известно, что в четвертой части к своим ролям также вернутся Джада Пинкетт Смит и Ламбер Вильсон, а вот исполнителей ролей агента Смита - Хьюго Уивинга и Морфеуса - Лоуренса Фишберна в фильме ждать не стоит.

Фишберн в интервью журналистам свое отсутствие в продолжении прокомментировал так: "Я не снимаюсь в новом фильме, и вам нужно спросить Лану Вачовски - почему, потому что у меня нет ответа на этот вопрос".

Видео: Трейлер фильма "Матрица"

Режиссером четвертой "Матрицы" стала Лана Вачовски, без сестры Лилли, вместе с которой были созданы первые три части серии. Премьера фильма назначена на 15 декабря этого года, а уже через неделю он будет доступен онлайн на стриминг-сервисе HBO Max. Дата релиза фильма в кинотеатрах Латвии пока неизвестна.

С момента выхода последнего фильма серии - "Матрица: Революция" - прошло уже 18 лет.


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