Чт, 26.08.2021
Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп, и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Эгил Грасманис, представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"
Эгил Грасманис, представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"

Выявлено 150 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель приближается к 100 случаям
В больницах - более 100 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Makare/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 150 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

125 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 25 - привитыми от Covid-19.

Умерший человек входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 96,6 до 98,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 23 697 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 686 случаев Covid-19, умер 2571 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано 20 пациентов с Covid-19, выписано 11 пациентов, а общее количество госпитализированных выросло с 97 до 104 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 89 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, в свою очередь состояние 15 пациентов (14,4%) тяжелое.

Ранее в последний раз более 100 пациентов с Covid-19 лечились в больницах 2 июля - 113.

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 520 пациентов, у которых был диагностирован Covid-19.


НАВЕРХ
Back