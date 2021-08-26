Выявлено 150 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель приближается к 100 случаям

125 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 25 - привитыми от Covid-19.

Умерший человек входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 96,6 до 98,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 23 697 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 686 случаев Covid-19, умер 2571 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано 20 пациентов с Covid-19, выписано 11 пациентов, а общее количество госпитализированных выросло с 97 до 104 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 89 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, в свою очередь состояние 15 пациентов (14,4%) тяжелое.

Ранее в последний раз более 100 пациентов с Covid-19 лечились в больницах 2 июля - 113.