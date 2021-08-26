Чт, 26.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог

"Девушки, будьте умнее, чем была я!": Лиене Ушакова предупреждает о мошеннике в Tinder

ФОТО: instagram/ushakovaonair

Одним из самых громких скандалов из жизни светской Латвии стал рассказ певицы Лиене Ушаковой о мужчине, который обманывает женщин. Теперь знаменитость рассказала о его возвращении. 

В сторис Ушакова показала скрин из сервиса знакомств Tinder. На нем был 36-летний мужчина по имени Карлис. Лиене отметила, что это может быть тот самый донжуан из истории 2018 года. 

"Ценность. Харизматичный мужчина. Ищу кого-то, кого баловать. Человечный и милый. Страстный и энергичный. Хочу наслаждаться, чувствовать. Хоть я и свободен, я ищу любовницу, чтобы между нами была энергия. Поддержу и задарю. Люблю яхты, спортивные авто, дизайн, разговоры. Приверженец Luxury lifestyle", - указано в его Tinder-профиле.

В личных переписках мужчина обещает дамам свидания на яхте, страстный секс и финансовую поддержку.

"Помните это дурака? Девушки, не наткнитесь на эту морду. Будьте умнее, чем была я", - сказала Ушакова.

В другом сторис она отметила, что если видите на порталах знакомств парней с профессиональными фотографиями и складными текстами, то под их личиной, возможно, скрывается Рональд Алпе.

Многие дамы откликнулись и рассказали о своем опыте с Карлисом: "Присоединяюсь. Настойчиво хочет встречаться и наслаждаться", "Этого типа не изменить", Конечно, его профиль сразу выглядит подозрительным". 

Одна из женщин поделилась видео с Карлисом, было заметно, что это печально известный обманщик женщин. 


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