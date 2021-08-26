Из-за санкций российская космическая отрасль нуждается в изделиях белорусских предприятий. И наоборот

Как заявил тогда Рогозин, Беларусь и Россия начинают "масштабное сотрудничество" в этой сфере. По его словам, если раньше велись переговоры о покупке российскими интегрированными структурами белорусских предприятий (что следует признать неверным), то теперь речь идет не о приобретении друг у друга каких-либо активов, "а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур".

Такую настойчивость высокопоставленного российского чиновника некоторые аналитики объясняют трудностями российской космической отрасли из-за дефицита электронных изделий. В подтверждение своих доводов они ссылаются на заявление Рогозина, сделанное 15 июня в эфире телеканала "Россия-24". Было сказано, что из-за американских санкций, ограничивающих поставки микроэлектроники в Россию, срывается запуск целого ряда спутников. "В одном, другом, третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы", - подчеркнул Рогозин.

По его мнению, потенциал белорусских научных учреждений и заводов в этой области представляет большой интерес для российских производителей космической техники. В числе основных партнеров корпорации "Роскосмос" ими рассматриваются ОАО "Пеленг" (оптико-электронная аппаратура) и "Интеграл" (электронная компонентная база).

Насколько можно понять из публикаций СМИ, новые интеграционные предложения главы "Роскосмоса" получили одобрение Лукашенко. Остается разобраться, каким именно образом эти белорусские предприятия могут быть полезны российским смежникам.

Нужна аппаратура для съемки из космоса

В 1974 году на основе конструкторского отдела Минского механического завода имени Вавилова было создано Центральное конструкторское бюро "Пеленг". В 1994 году оно было преобразовано в открытое акционерное общество.

Изначально его специализацией является микропартионное и штучное производство наукоемкой оптико-механической и оптико-электронной продукции, в том числе для космических аппаратов. С советских времен на предприятии разрабатывают и изготавливают оптико-электронную аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); системы обработки, сжатия и хранения видеоинформации космических систем ДЗЗ.

Поэтому вполне закономерно, что ОАО "Пеленг" стало поставщиком аппаратуры и для первого отечественного спутника ДЗЗ "БелКА". Он вместе с российским близнецом "Канопус-В" был запущен 22 июля 2012 года. Для обоих спутников белорусское предприятие разработало оптико-электронный телескопический комплекс, который с высоты 550 км под углом обзора в 45 градусов дает разрешение в два метра.

Ныне совместная группировка спутников ДЗЗ состоит из одного белорусского и шести российских космических аппаратов типа "Канопус", начинка которых изготовлена ОАО "Пеленг".

Согласно официальным заявлениям, основными потребителями снимков, полученных этими спутниками, являются природоохранные, лесо- и сельскохозяйственные ведомства, а также министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран.

Между тем независимые эксперты утверждают, что космические снимки, сделанные спутниками ДЗЗ, используются прежде всего в военных целях: для ведения разведки, создания цифровых электронных карт местности, используемых для наведения высокоточного оружия наземного и воздушного базирования.