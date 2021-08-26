Из-за санкций российская космическая отрасль нуждается в изделиях белорусских предприятий. И наоборот

Последствия западного эмбарго
Партнером "Пеленга" в этом проекте (как и многих других) является "Интеграл", который участвует в разработке фотоприемных устройств. Но интерес Рогозина к белорусскому производителю изделий микроэлектроники не ограничивается только его участием в создании аппаратуры для спутников ДЗЗ.
Дело в том, что сегодня одной из главных проблем российской космической промышленности (и оборонной тоже) является высокая зависимость от иностранных электронных компонентов (ЭК). Без них не обходится любая более-менее современная исследовательская и военная техника, производимая в России.
90-е годы для основных российских производителей ЭК - предприятий "Микрон" и "Ангстрем" стали периодом тяжелого упадка и утраты многих ключевых компетенций. Поэтому в постсоветский период подавляющее большинство ЭК для нужд космической промышленности и ВПК Россия закупала в странах Запада. После введения ими эмбарго на поставку Москве ЭК категорий military (для использования в военных системах) и space (для космической техники) эти стратегические отрасли оказались в крайне сложном положении.
Особое значение имеет то, что к ЭК космического и военного назначения предъявляются повышенные требования. Прежде всего это устойчивость к специальным внешним воздействующим факторам: вибрации, перегрузкам, космическим лучам, сильным электромагнитным полям, высоким и низким температурам.
Если микросхема создается специально для космоса, одним из главных требований к ней становится стабильность параметров по мере медленного набора суммарной дозы облучения и выживание после встречи с тяжелыми заряженными частицами космической радиации. Для изделий военного назначения одним из определяющих показателей является повышенная устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва.
Организация собственного производства ЭК с такими характеристиками является достаточно сложной задачей даже для развитых в техническом отношении государств. Это требует не только больших затрат средств и времени, но и, главное, наличия соответствующих компетенций.
Предвидя возможность введения странами Запада эмбарго на поставку ЭК космического и военного назначения, правительство России еще в 2007 году приняло федеральную программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы".
Если судить по дальнейшему развитию событий, цели, поставленные в программе (замещение зарубежных ЭК), так и не были достигнуты. Это подтверждает и содержание документа, который некоторое время назад появился в Сети. В нем говорится, что в блоках инерциальных систем навигации ракетных комплексов "Искандер" и "Кинжал" ранее широко использовались импортные ЭК.
Речь идет о 133 позициях ЭК, большая часть которых производится американской компанией Analog Device. Она является мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых, смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют и другие иностранные производители.
Завязка на Россию - с советских времен
На сегодняшний день реальной альтернативой многим изделиям западной электроники являются изделия минского "Интеграла", в цехах которого ЭК для космической и оборонной промышленности создавались еще в советские времена.
Так, интегральные схемы особой радиационной стойкости для первого советского лунохода были разработаны и произведены в конце 1960-х годов, электронные блоки для космического комплекса "Энергия-Буран" - в середине 1980-х.
После распада СССР предприятию удалось сохранить компетенции, необходимые для производства космических и военных ЭК. Так, в 2005 году была разработана сверхбольшая интегральная схема (СБИС) для оптической аппаратуры, разрабатываемой "Пеленгом" для спутников ДЗЗ, позволяющая различать на Земле объекты размером до двух метров. Сейчас специалисты "Интеграла" работают над созданием СБИС для оптических систем еще большего разрешения.
Исходя из всего вышеизложенного, вполне можно понять интерес российской стороны к совместным с белорусами проектам в области космических и военных технологий.
Однако следует признать и то, что на сегодня альтернативы российскому вектору у "Пеленга" и "Интеграла" практически нет.
Изначально производство этих белорусских предприятий было заточено под космические и военные нужды СССР, а 75% бывшего союзного оборонно-промышленного комплекса досталось России. Да, продукция "Пеленга" и "Интеграла" поставляется и в другие страны, но крупнейшим потребителем их изделий является Российская Федерация.