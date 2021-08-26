ЕСПЧ: Заботиться о мигрантах из Беларуси должны соседние страны

В этом выпуске:

13 человек, включая детей погибли при взрыве в аэропорту Кабула. Западные страны заканчивают эвакуацию из Афганистана из-за угрозы терактов

Обыски и допросы за сотрудничество с Навальным. По всей России власти преследуют политиков и активистов, а кандидатов, связанных с Навальным, снимают с выборов

Еду, воду, одежду и медицинскую помощь обязаны предоставить беженцам на белоруской границе власти соседних стран. Это предварительное решение Европейского суда по правам человека

820 человек за сутки скончались в России от коронавируса. Это рекордное число за все время пандемии. В Украине растет число заразившихся дельта-штаммом коронавируса

Что будет с мигрантами, застрявшими на границе: версии Беларуси, Литвы и ЕСПЧ

Польша и Латвия должны предоставить беженцам, заблокированным на границе с Беларусью, еду, воду, одежду и медицинскую помощь. Это предварительное решение Европейского суда по правам человека. При этом ЕСПЧ пока не требует от стран ЕС впускать мигрантов на свою территорию.

В суд пожаловались 32 афганца и 41 гражданин Ирака. Они пытались попасть в Евросоюз через Беларусь. Однако застряли на нейтральной полосе и находятся там уже более двух недель. Ни одна из стран не впускает мигрантов на свою территорию и не предоставляет им гуманитарную помощь.

Все подробности - в новом выпуске!