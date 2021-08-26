ЕСПЧ: Заботиться о мигрантах из Беларуси должны соседние страны
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Что будет с мигрантами, застрявшими на границе: версии Беларуси, Литвы и ЕСПЧ
Польша и Латвия должны предоставить беженцам, заблокированным на границе с Беларусью, еду, воду, одежду и медицинскую помощь. Это предварительное решение Европейского суда по правам человека. При этом ЕСПЧ пока не требует от стран ЕС впускать мигрантов на свою территорию.
В суд пожаловались 32 афганца и 41 гражданин Ирака. Они пытались попасть в Евросоюз через Беларусь. Однако застряли на нейтральной полосе и находятся там уже более двух недель. Ни одна из стран не впускает мигрантов на свою территорию и не предоставляет им гуманитарную помощь.
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