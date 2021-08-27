Блогер Лидия Нижникова об участии в шоу на TV3 и критике: "Конечно, я разозлилась..."

Кроме Лидии, в шоу приняли участие блогеры Эндия Калниня (Kalendy) и Санта Буша. Им надо было нарядиться для Instagram-фотосессии.

"И в деревне надо что-то носить, я все понимаю... Такую безвкусицу я вижу впервые в жизни... У нее гениальная способность найти то, от чего кровоточат глаза, и еще сделать из этого комплект", - сказал Давид.

RUS TVNET связался с Лидией Нижниковой и задал ей несколько вопросов:

- Как ты попала на этот проект?

- Канал TV3 прислал мне письмо с приглашением стать одной из участниц шоу. Я с радостью согласилась, мне нравятся такого рода передачи.

- Расскажи больше о самом шоу...

- Главная идея в том, что трое участников за ограниченное время должны подобрать себе образ по теме. Например, в моем эпизоде тема была "Instagram-фотосессия". В финале участники выходят на подиум и члены жюри комментируют их выход, а далее они решают, кто из участников станет победителем.

- Твой образ подвергся жесткой критике Давида и Аниты Алтмане? Ты с ней согласна? Ты расстроилась?

- Я не буду лукавить и говорить, что "глаз не дрогнул" и я не переживала, когда выслушивала неприятные комментарии в свой адрес. Конечно, я разозлилась. Но обидно мне не было. Я лично живу в мире, где люди сами решают, в чем им быть, с каким цветом волос и макияжем они себя чувствуют собой, в каком образе они ощущают себя в гармонии со своим телом, душой и самовыражением.

- Что ты думаешь о жюри?

- Анита вызывает у меня уважение, восхищение как красивая, элегантная и чуткая женщина. Давида я не знаю совсем, лишь только то, что у него нет Instagram-аккаунта. Я предполагаю, что он как-то был связан или еще связан с латвийской индустрией моды.

- Твои кумиры стиля - это...

- У меня нет кумиров. :)

Напомним, 17 августа на канале TV3 и Go3 состоялась премьера нового шоу "Модный забег". Троим участникам следовало принарядиться для праздничного мероприятия. Общий бюджет - одна тысяча евро. Их оценивали Давид и Анита Алтмане.

Анита Алтмане - дизайнер, одна из ведущих стилистов Латвии. Она получала образование в Латвии и Англии, была редактором журнала Pastaiga. Анита будет оценивать общий образ участников и его соответствие мероприятию, не забывая при этом о трендах и адекватности.

Давид создал более 50 коллекций одежды. Он является обладателем международных наград, работал и над индивидуальным стилем, и для компаний, принимал участие во многочисленных телешоу и спектаклях. Давид обещает, что к оценке участников будет подходить очень индивидуально - смотреть не только на то, как наряд подходит к мероприятию, но и на то, как конкурсант его носит.