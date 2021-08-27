Полина Гагарина призналась во лжи по поводу трюка каскадера в клипе

"Чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд (что никогда не входило в мои правила), я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк", - написала Полина.

Гагарина призвала своих поклонников относиться к этой жизни с большей долей иронии.

Напомним, ранее исполнительница заявила, что опасный трюк в видеоклипе, снятом Аланом Бадоевым на песню "Вчера", она исполнила сама. После чего российская гимнастка Карина Асмус обвинила певицу во лжи, отметив, что она таким образом обесценивает труд каскадеров.

Звезда порассуждала в Instagram о личных границах. Она вспомнила ситуации, когда грань дозволенного стирается, и "люди позволяют себе между делом легко перейти на "ты", а после задают вопросы про бывшего мужа.

"Иногда в таких ситуациях я выхожу из себя и превращаюсь из улыбчивого и искреннего человека в монстра. Мне приходится ставить на место такого "прыткого собеседника", а через некоторое время выслушивать сплетни про то, какая же я на самом деле стерва. Но чаще, если честно, я просто теряюсь от наглости и хамства и не даю никакого отпора, а мой собеседник, тем временем, лезет все дальше и дальше", - призналась Полина.