В палатке на латвийско-белорусской границе находятся две женщины, одна из которых очень больна

Он пояснил, что ему известно о двух женщинах в палатке "где-то на границе".

"Я хочу помочь беженцам" пытается получить информацию, чтобы понять ситуацию и участвовать в оказании помощи.

Грасманис сообщил, что, когда просители убежища возвращались в Беларусь в ночь с 23 на 24 августа до прибытия экспертов из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), две женщины остались в палатке на границе. У одной из них серьезные проблемы со здоровьем, а другая осталась помогать.

Представитель "Я хочу помочь беженцам" сказал, что движение помощи не смогло установить прямой контакт с просителями убежища. Грасманис указал на серьезную проблему - неправительственным организациям (НПО) и СМИ не разрешено входить в приграничную зону. Утверждается, что это небезопасно. Единственные, кто может находится в приграничной зоне - это сотрудники портала по вопросам защиты и безопасности sargs.lv.

Грасманис сообщил, что обмен информацией происходит через Государственную пограничную службу. Обе стороны очень хорошо сотрудничали до исчезновения 83 мигрантов до прибытия УВКБ ООН.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, "Я хочу помочь беженцам" подключается и помогает.

Как уже сообщалось ранее, находившаяся у границы Латвии группа мигрантов, об исчезновении которой в интервью передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET заявил представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис, была впущена в Беларусь, сообщили агентству LETA в МВД.

"Люди, которые находились на границе Беларуси, больше там не находятся. Комментировать их местонахождение на территории Беларуси - не в компетенции МВД", - отметили в министерстве.

Агентству LETA пока не удалось связаться с Государственной погранохраной, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения беженцев, а также узнать, сколько их находится у границы Латвии.

"За одну ночь пропали 83 человека. Все группы [мигрантов] пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, у границы никого нет", - своей тревогой в эфире "Кто вам платит?" поделился представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис.

Движение добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" собирало деньги и организовывало питание для тех групп беженцев, которые обосновались на границе Латвии и Беларуси. Ранее стало известно, что это 83 человека, среди которых есть и дети, в том числе - младше трех лет.

"Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп, и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, там никого нет", - высказался по ситуации Грасманис.