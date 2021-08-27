Первая в Латвии школа противников вакцинации надеется начать работу уже в сентябре

Обучение в этой школе планируется дистанционно, учителям не нужно будет вакцинироваться, а у учеников не будет причин сдавать тесты слюны. Школа готова приступить к работе 1 сентября.

Планируется, что обучение во Вселатвийской средней школе будет проходить дистанционно, и ученики смогут либо учиться по имеющимся материалам самостоятельно, либо совмещать учебу с дистанционными консультациями с учителями, сообщает Латвийское радио.

Удаленная учеба позволит преподавателям не проходить вакцинацию для работы в этой отрасли. Это также позволило бы ученикам не сдавать частые тесты слюны. Данные требования послужили одним из поводов для создания такой школы.

"Вчера мы получили электронное письмо с подтверждением того, что наша программа лицензирована. Теперь мы ожидаем, что ее внесут во все системы, и тогда мы также сможем начать набор детей в школу", - сказал автор идеи Арвил Пекулесс.

Пекулесс рассказал СМИ, что у них был большой интерес к обучению. Педагогов тоже хватит, чтобы преподавать все, что входит в учебные планы. Между тем Государственная служба качества образования подтверждает, что учебное заведение зарегистрировано в Реестре учебных заведений, но лицензирование программ еще не состоялось.

"Если вопрос об Общелатвийской средней школе дистанционного обучения, то заявка на лицензирование поступила в электронном виде. Началась обработка, которая также будет проходить в порядке очереди.

Школа в настоящее время не имеет права принимать учеников.

Факт лицензирования подтверждается записью в государственной информационной системе образования, пользующейся доверием общественности. Сейчас любой в этой системе может увидеть, что такой записи нет, поскольку процесс лицензирования - это не просто автоматическое одобрение заявки. Должна быть оценка по существу, оценка учебной программы. Должна быть оценена и другая информация, предоставленная учебным заведением. Соответственно, это может занять время, и следует отметить, что заявки рассматриваются в порядке очереди", - сказал заместитель директора департамента лицензирования и регистров Государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов.

Школа получила сообщение о начале лицензирования, а не о том, что оно уже завершено. Михайлов скептически относится к возможности заключения лицензионного соглашения до 1 сентября.

"Видя, сколько заявок пришло позавчера, вчера пришла заявка, и следуя порядку очереди, скажу, что на данный момент это точно - нет", - сказал Михайлов.