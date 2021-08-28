Николай Халезин: "Что общего у Лукашенко и Талибана?"

Но ему нужна сейчас какая-то небольшая победоносная война, или даже не победоносная, чтобы белорусы решили, что они во время этой войны менять власть не будут.

— В Афганистане "Талибан" захватил власть, и сейчас уже слышны разговоры о том, что с ним нужно общаться, что это новые лидеры страны. С Лукашенко происходит не та же история? Белорусскую оппозицию в Европе поддерживают, признают, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, но с Лукашенко тоже надо вести диалог.

— Эта фаза уже прошла. На сегодняшний день никто не считает, что с ним нужно разговаривать. Речь идет о том, что, если он попросит, ему может поступить предложение о переезде в какую-то из стран, которая согласится его принять на тех или иных условиях. Это возможно, но других переговоров быть не может. На сегодняшний день, даже если он заявит, что будет отпускать политзаключенных, - а он этого не заявит, - даже если он это скажет, это ничего не будет значить. Человек должен уйти. Огромное количество преступлений, страна погружена в тотальную коррупцию, вся экономика работает исключительно на семью Лукашенко. Даже если европейские политики говорят, что нужно обсуждение, они на самом деле не хотят этого и делать этого не будут.

Возможен ли диалог?

— А что вы можете сказать по поводу восприятия белорусской ситуации в США? В Госдепе заявляли, что диалог с Лукашенко возможен, если он отпустит политзаключенных.

— Мы вернулись буквально пару дней назад из США, где были больше месяца и вели переговоры с абсолютно всеми структурами, за исключением, наверно, только ЦРУ. И неприятие в отношении Лукашенко было абсолютное, и разговор был только о том, какие санкционные пакеты могут быть эффективны. Я не думаю, что что-то поменяется. Надо понимать, что такое кабинет Джо Байдена. Это люди, которые провели огромное количество серьезной работы разного уровня. Я имею в виду даже не то, что они делают сейчас в кабинете, а то, что они делали раньше. Если мы возьмем, например, главу Госдепартамента (Энтони Блинкена – Прим. ред.), то это человек, у которого за спиной две победы. Надо четко понимать, как разговаривать с такими людьми. Это человек, который хочет, чтобы принимались решения и эти решения влияли на ситуацию. И точно так же во многом.