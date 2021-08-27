Ушел из жизни актер театра "Дайлес" Юрис Страуме

Страуме родился в 1995 году. В 1978 году он окончил театральный факультет и служил в шестой студии театра "Дайлес". В театре отметили, что его привлекательность была быстро замечена, что впоследствии отразилось, например, в роли Тильтиля из "Синей птицы", в Угисе из "Индулиса и Арии" и в Кае из "Снежной королевы".

Еще Страуме играл Майка в пьесе Юджина О'Нила "Луна для пасынков судьбы" и Тома в "Стеклянном зверинце" Теннесси Уильямса.

С самых первых работ в 70-е годы до начала 2000-х он примерил на себя десятки разных образов. Но его сущность не менялась - это теплая человечность и чувствительность, заметили в театре "Дайлес". В своей книге о театре актриса Ленвия Силе назвала Страуме латвийским Жераром Филипом.

Он любил картины Анри Матиса и Клода Моне. Своим хобби он называл рыбалку и работу по дереву.

"Я тут один день размышлял, а на какой скорости мы несемся, пока я сплю. Земля несется. Я особо не умею медитировать, но некоторые видения бывают. Ну да, скорость так велика, что в итоге получается, что скорости то и нет. Потому мы с земли спрыгнуть и не способны. Но хочется. Если так подумать, почему человек хочет ездить на машине быстро? Хочет воплотить иллюзию", - говорил он.