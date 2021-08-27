Взрыв на военном складе в Казахстане: погибли 12 человек, ранены больше 100
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Жертвами взрывов на военном складе в Казахстане стали 12 человек. Причиной власти называют пожар
Жертвами взрыва в воинской части на месте пожара и взрывов боеприпасов в Таразе в Жамбылской области Казахстана стали 12 человек. В четверг вечером Минобороны республики сообщал о пятерых погибших.
Среди жертв ЧП - "сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", говорится в сообщении МЧС, распространенном в пятницу.
На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного акимата. Всего в больницы поступили с ранениями 66 человек. В пунктах временной эвакуации находится 171 человек.
Вечером 26 августа загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.
На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что взрыв произошел недалеко от трассы, соединяющей областной центр Тараз с крупнейшим городом страны Алматы.
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